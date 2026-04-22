Primero la gasolina, ahora los condones y los vuelos: la guerra en Irán ya encarece tu vida

Primero fue la gasolina. Ahora viene el efecto en cascada: los condones cuestan hasta 30% más y los boletos de avión suben semana a semana.

La guerra en Irán ha disparado el precio mundial del petróleo y miles de productos de uso diario están en camino de encarecerse. Para las familias hispanas, que ya destinan una proporción mayor de sus ingresos a cubrir gastos esenciales, el impacto en el bolsillo es cada vez más difícil de ignorar.

La llave que controla tus precios

Desde que EE.UU. e Israel iniciaron operaciones militares contra Irán a finales de febrero de 2026, Irán respondió cerrando el Estrecho de Ormuz, la ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. El cierre, según analistas del sector energético, es una respuesta calculada para presionar a Washington y encarecer el suministro mundial de crudo y el costo de sus derivados.

Como consecuencia, el precio del crudo de Texas subió aproximadamente 50% desde el inicio del conflicto, y el barril Brent llegó a superar los $116 dólares. “Todos los caminos apuntan hacia un incremento de precios y un crecimiento más lento”, advirtió el Fondo Monetario Internacional en un análisis publicado la semana del 31 de marzo.

Boletos de avión: el primer golpe visible

El combustible para aviones representa entre el 20% y el 30% de los costos operativos de una aerolínea. Antes de la ofensiva en Irán costaba $2.50 dólares por galón; al 31 de marzo ya marcaba $4.64 dólares, según datos del grupo Airlines for America.

“Si los precios del combustible se mantienen altos, las tarifas también incrementarán. No hay ningún misterio en eso”, explicó Rob Britton, exejecutivo de American Airlines y profesor de la Universidad de Georgetown.

Los efectos más severos recaen sobre las aerolíneas de bajo costo como JetBlue, Spirit o Frontier, ya que registraron pérdidas antes del último repunte, según la agencia Moody’s.

La gasolina común también sigue al alza: la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que la inflación en EE.UU. saltó de 2.4% en febrero a 3.3% en marzo, impulsada por precios por encima de $4 dólares por galón en varios estados.

Un efecto colateral inesperado: condones un 30% más caros

Karex Bhd, empresa malasia que fabrica más de 5,000 millones de condones al año para marcas como Durex y Trojan, anunció este martes 22 de abril que subirá sus precios entre 20% y 30%.

“La situación es sin duda muy frágil. No nos queda más remedio que trasladar los costos a los clientes en este momento”, advirtió Goh Miah Kiat, director ejecutivo de Karex, en entrevista con Reuters.

El encarecimiento, de acuerdo con el funcionario, proviene directamente del precio del petróleo: el caucho sintético, el nitrilo y los envases de aluminio son insumos clave en la fabricación de condones y han registrado alzas importantes. Por si fuera poco, el cierre del Estrecho de Ormuz ha provocado que los tiempos de envío desde Karex hacia EE.UU. se dupliquen, de un mes a dos.

El golpe que viene: ropa, plásticos, cosméticos

Los petroquímicos derivados del crudo se usan en miles de productos cotidianos: ropa con fibras sintéticas, envases plásticos, cosméticos, medicamentos básicos, lentes de contacto y juguetes.

Casi el 52% de las empresas fabricantes de productos plásticos ya reportan aumentos en el costo de sus materias primas superiores al 30%. El economista Ramón Martínez, de la Escuela Bancaria Comercial de México, advirtió que si sube el petróleo, el impacto se traslada directamente al consumidor en alimentos, transporte y “todas las materias primas derivadas del petróleo para la industria”.

Lo que puedes hacer ahora

Estas acciones pueden marcar la diferencia en tu presupuesto familiar:

Vuelos: Comprar boletos con la mayor anticipación posible, antes de que las aerolíneas ajusten tarifas

Comprar boletos con la mayor anticipación posible, antes de que las aerolíneas ajusten tarifas Gasolina: Usar aplicaciones como GasBuddy para encontrar los precios más bajos en tu área

Usar aplicaciones como GasBuddy para encontrar los precios más bajos en tu área Condones: Considerar compras en volumen; los aumentos de Karex llegarían a anaqueles hacia junio–julio de 2026

Considerar compras en volumen; los aumentos de Karex llegarían a anaqueles hacia Productos básicos: Optar por marcas propias de supermercados, que suelen absorber los aumentos por más tiempo

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre nuevos aumentos de precios por el alza del petróleo

¿Por qué la guerra en Irán sube precios en EE.UU. si el país produce su propio petróleo?

El petróleo se fija en un mercado global. El cierre del Estrecho de Ormuz afecta el suministro mundial y empuja los precios al alza. EE.UU. también importa petroquímicos clave de la región.

¿Cuándo llegarán los condones más caros a las tiendas?

Como los tiempos de envío de Karex se han duplicado, los incrementos del 20–30% podrían llegar a las tiendas a partir de junio o julio de 2026.

¿Qué otros productos de uso diario podrían encarecerse?

Ropa sintética, envases plásticos, cosméticos, lentes de contacto blandos y juguetes, todos dependientes de petroquímicos afectados por el conflicto.

¿Cuánto podría durar este encarecimiento?

Incluso si la guerra terminara hoy, pasarían semanas antes de que el Estrecho de Ormuz volviera a operar, y meses para que los precios bajaran a niveles anteriores al conflicto.

Conclusión

El encarecimiento en el precio de la gasolina y los boletos de avión es solo la punta del iceberg entre las consecuencias del cierre del Estrecho de Ormuz. La ola de aumentos en productos petroquímicos, desde condones hasta cosméticos, se acerca a los anaqueles estadounidenses en las próximas semanas.

Para las familias hispanas, actuar antes de que esa escalada de precios llegue, con medidas como ajustar hábitos, planear compras, es hoy una decisión financiera clave, no un lujo.

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