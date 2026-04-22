Trump denuncia sin pruebas “fraude” en referéndum clave de Virginia

El presidente Donald Trump cuestionó el resultado del referéndum celebrado en Virginia sobre la redistribución de distritos electorales y aseguró, sin presentar pruebas, que el proceso estuvo marcado por irregularidades.

El mandatario afirmó que durante la jornada los republicanos llevaban la delantera, pero que el desenlace cambió tras una “masiva irrupción de votos por correo” en la fase final del conteo, lo que —según su versión— inclinó el resultado a favor de los demócratas.

Los comicios concluyeron con la aprobación del nuevo mapa electoral con el 51,5 % de los votos, frente al 48,5 % en contra, con el 97 % del escrutinio completado.

La medida permitirá rediseñar los distritos del estado y podría traducirse en hasta cuatro escaños adicionales para los demócratas en la Cámara de Representantes.

De consolidarse ese escenario, el partido podría aspirar a dominar 10 de los 11 distritos de Virginia, en un contexto en el que el control del Congreso se mantiene ajustado de cara a las elecciones de medio mandato.

Trump también criticó la redacción de la consulta, a la que calificó como confusa. “Como todo el mundo sabe, soy una persona extraordinariamente brillante, y ni siquiera yo tenía la menor idea de qué demonios estaban hablando en el referéndum… ¡y ellos tampoco!”, expresó.

El presidente sostuvo además que espera que los tribunales intervengan para revisar el resultado, al considerar que aún existen vías legales para impugnar el nuevo mapa.

La votación en Virginia se inscribe en una tendencia más amplia de rediseño de distritos en varios estados, un proceso que tradicionalmente ocurre cada diez años tras el censo, pero que en los últimos meses se ha intensificado en medio de disputas partidistas. Texas, por ejemplo, aprobó en 2025 un mapa favorable a los republicanos que impulsó respuestas similares en otros territorios.

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