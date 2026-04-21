Virginia aprueba rediseño de distritos que favorecería a demócratas

Los votantes de Virginia aprobaron este martes un nuevo mapa electoral impulsado por el Partido Demócrata que podría traducirse en hasta cuatro escaños adicionales para esa fuerza en la Cámara de Representantes, un resultado con impacto directo en la disputa por el control del Congreso en 2026.

Según las proyecciones de NBC News, la opción del “sí” resultó ganadora con poco menos del 51% de los votos, contra el 49% del “no”.

La propuesta redefine los 11 distritos del estado y está diseñada para favorecer a los demócratas, que actualmente cuentan con seis representantes frente a cinco republicanos. Con la nueva configuración, solo uno de los distritos quedaría como un bastión claramente republicano.

El resultado supone un avance estratégico para los demócratas en medio de una competencia cada vez más cerrada por la mayoría en la Cámara. La votación en Virginia se suma a otros procesos recientes, como el de California, en una dinámica nacional marcada por la reconfiguración de distritos.

El presidente de la Cámara de Representantes de Virginia, Don Scott, celebró el resultado y aseguró que tendrá repercusiones a nivel nacional. “Virginia acaba de cambiar el rumbo de las elecciones de mitad de mandato de 2026”, afirmó.

Obama y Trump en la campaña

Desde Washington, el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, respaldó la iniciativa, al igual que el expresidente Barack Obama, quien promovió activamente el voto a favor. En un mensaje en X, el exmandatario fue de las primeras figuras políticas en celebrar el resultado de este martes.

“¡Felicidades, Virginia! Los republicanos están intentando inclinar las elecciones de mitad de período a su favor, pero aún no lo han logrado. Gracias por mostrarnos cómo se ve defender nuestra democracia y contraatacar”, escribió Obama.

En contraste, el presidente Donald Trump y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, había pedido rechazar la propuesta.

“Y si se aprueba, los demócratas de Virginia eliminarán cuatro de los cinco escaños en el Congreso, así que quedarán prácticamente sin representación en Washington. De eso se trata todo”, había dicho Trump en una llamada con Johnson el lunes. “Por favor, salgan a votar y voten no. Es muy sencillo”, añadió el presidente. “Simplemente voten no”.

Los republicanos han cuestionado la legalidad del proceso, señalando que la enmienda fue impulsada con rapidez. No obstante, el Tribunal Supremo de Virginia permitió que la votación se realizara, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar el caso posteriormente.

La disputa por los mapas electorales se ha intensificado en distintos estados. En el último año, varias legislaturas han aprobado nuevas delimitaciones que podrían modificar de forma significativa la composición del Congreso en los próximos comicios.

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