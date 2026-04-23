Mamdani anuncia agenda ambiental para viviendas de NYCHA

Este miércoles se conmemoró el Día de la Tierra, y el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani aprovechó la fecha para presentar un plan ambiental que busca mejorar las condiciones de las Viviendas públicas de NYCHA, donde inquilinos llevan años quejándose por las malas condiciones que buena parte de ellas enfrentan.

El burgomaestre visitó Woodside Houses para presentar la agenda de sostenibilidad de NYCHA 2026, la cual incluye planes para instalar 150 estaciones de carga para vehículos eléctricos en 150 estacionamientos de NYCHA, así como 10.000 cocinas de inducción ecológicas y recalcó que su administración está comprometida en impulsar proyectos ambientales en los complejos de los cinco condados. Las mejoras terminarán en 2031.

Mamdani afirmó que además de haber promovido una inversión de $38.4 millones de dólares en bombas de calefacción de ventanas en el complejo de viviendas públicas Beach 41st Street Houses, los planes ecológicos para NYCHA incluyen la transformación de 20,000 apartamentos con sistemas de calefacción y refrigeración con energías limpias, comenzando por Woodside Houses, Saint Nicholas Houses, Claremont Consolidated y Beach 41st Street Houses.

“La asequibilidad y la sostenibilidad van de la mano. Esta agenda deja claro que, cuando invertimos en vivienda pública, estamos invirtiendo en facturas más bajas, un aire más limpio y comunidades más saludables. Y en todo el gobierno de la ciudad, estamos actuando con urgencia para reducir las emisiones, disminuir los costos y ofrecer una Nueva York más ecológica para la clase trabajadora”, aseguró el mandatario local. “Aquí en Woodside Houses hemos sido testigos del impacto transformador de estas bombas de calefacción, no solo en lo que respecta a las emisiones de carbono, sino también en la calidad de vida e incluso en los costos”.

El Alcalde explicó que unos 1,610 apartamentos en Bay View Houses y 224 apartamentos en Campos Plaza II, que han sido convertidos al programa de la Sección 8, a través de la iniciativa “Permanent Affordability Commitment Together” (PACT), también se verán beneficiados y habrá sustitución de tuberías ascendentes de gas.

Lisa Bova-Hiatt, directora ejecutiva de NYCHA, destacó que el trabajo de la Autoridad de Viviendas Públicas se centra en promover la salud y el bienestar de los residentes, abordando las necesidades prioritarias en infraestructura, fortaleciendo la fiabilidad y la eficiencia de los sistemas de los edificios y mitigando los impactos del cambio climático, por lo que los anuncios son buenas nuevas.

“Estamos dejando atrás los combustibles fósiles y simultáneamente estamos generando ahorros que pueden reinvertirse en mejoras y mantenimiento de los edificios”, dijo la funcionaria. “Los objetivos y las estrategias desarrollados conjuntamente con nuestros residentes, socios y partes interesadas, plasmados en nuestra Agenda de Sostenibilidad 2026, son fundamentales para cumplir nuestra misión y están impulsados ​​por estas prioridades”.

Junto a las mejoras anunciadas para los próximos 5 años en NYCHA, la administración municipal implementará sistemas de iluminación y de gestión del agua en 45,000 apartamentos, al igual que la modernización de la infraestructura de gestión de residuos y la calidad del aire en 144 edificios.

Datos del programa piloto de Woodside Houses revela que las nuevas bombas eléctricas de calefacción generaron un 87% de ahorro energético y mejorar el servicio en los apartamentos.



Justin E. Driscoll, presidente y director ejecutivo de la New York Power Authority (NYPA) que apoya a NYCHA con experiencia técnica en soluciones innovadoras de energía limpia a largo plazo, aplaudió el plan para mejorar las viviendas públicas en el próximo lustro.

“A través de su colaboración con la NYCHA, la Autoridad de Energía está ayudando a implementar cocinas de inducción, bombas de calefacción de ventana y otras tecnologías modernas y energéticamente eficientes en los edificios que conforman la cartera de la NYCHA. Estas inversiones mejorarán la calidad de vida de los residentes de la NYCHA, reducirán el consumo de energía, disminuirán los costos a largo plazo y servirán como modelo para las agencias de vivienda asequible en todo el país”, afirmó Driscoll.

Doreen M. Harris, presidenta y directora ejecutiva de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), señaló que con los cambios ecológicos en NYCHA además de mejorar la prestación de servicios y proteger el medio ambiente se reducen los costos en facturas.

“Juntos, el Estado de Nueva York y la Ciudad de Nueva York están redefiniendo la vivienda asequible al acelerar la adopción de soluciones de energía limpia rentables, tales como sistemas avanzados de calefacción y refrigeración, con el fin de crear espacios habitables modernos que sean saludables y mejoren la calidad de vida general de los residentes, al tiempo que reducen los costos de los servicios públicos”, comentó. “La Agenda de Sostenibilidad de la NYCHA constituye un ejemplo destacado de este compromiso”.

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