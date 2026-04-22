Zohran Mamdani se ríe de la “maldición” que los fans le achacan por la crisis de los Mets: “Mantengo la fe”

El pasado martes, horas antes de que los New York Mets perdieran su duodécimo encuentro consecutivo e igualaran la peor racha de la MLB, el alcalde Zohran Mamdani habló sobre la maldición que los fans le achacan por la crisis deportiva de la franquicia de Queens.

En una rueda de prensa, un reportero hizo un juego de palabras con la “Maldición del Bambino” (relacionada con Babe Ruth y los Red Sox), llamando a Mamdani “Mayor Bambino” (Alcalde Bambino).

“Bueno, primero diré que todavía queda mucho béisbol por jugar. Y sigo manteniendo la fe, como sé que muchos fans de los Mets lo hacen en toda la ciudad. Aunque aceptaré ser llamado “Alcalde Bambino” por el día”, dijo.

“Sabes, mantendré los dedos cruzados como lo hace cualquier fan de los Mets y creo que esto es parte de lo que significa ser el alcalde: te lo tomas con calma”, añadió.

New York mayor Zohran Mamdani addressed the Mets being 0-11 since he hugged Mrs. Met pic.twitter.com/MbnXjRi6jg — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 21, 2026

La maldición de Mamdani

Luego de perder 4-2 ante Chicago Cubs el pasado sábado, los fans en redes sociales comenzaron a atribuir la crisis a una supuesta maldición del alcalde de Nueva York, Zohran Mandani.

La teoría comenzó a tomar más fuerza el pasado domingo cuando los Mets cayeron 2-1 nuevamente ante los Chicago Cubs. Los fans culpan a Mandani de haber “gafado” al conjunto de Queens debido a una visita suya el pasado 15 de abril.

De hecho, en redes sociales circula un video del alcalde abrazando a las mascotas de los Mets en su visita al Citi Field. Desde ese momento, la franquicia de Queens no ha podido conseguir una victoria.

The Mets are 0-11 since Mr. and

Mrs. Met hugged Mamdani. pic.twitter.com/SmIvOBX3DI — Clay Travis (@ClayTravis) April 19, 2026

Tras las declaraciones de Mamdani, los Mets perdieron su partido número 12 de forma consecutiva luego de desperdiciar una ventaja de tres carreras e igualaron el récord de 7-16, el peor registro de la MLB.

Los Mets han encadenado 12 derrotas consecutivas, su peor seguidilla desde 2004, cuando perdieron 11 seguidos entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.

No obstante, la racha no es la peor en la historia de la franquicia. En 1962, los Mets perdieron 17 juegos consecutivos en su temporada inaugural, parte de un récord de 40-120.

Ahora los Mets se convirtieron en el equipo número 139 en la era de la Serie Mundial en sufrir una racha tan prolongada de temporada. Ninguno de los otros 138 logró llegar a la postemporada.



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