Mexicano es condenado por fraude electoral tras votar ilegalmente en Estados Unidos

José Ceballos, un ciudadano mexicano con residencia permanente en Estados Unidos, fue condenado por fraude electoral tras declararse culpable de votar ilegalmente en varias elecciones y de hacerse pasar por ciudadano estadounidense en formularios oficiales de registro electoral.

El caso, anunciado este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), también reveló que Ceballos mintió en su posterior solicitud de naturalización. En ese trámite, presentado en febrero de 2025, afirmó falsamente que nunca había asegurado ser ciudadano estadounidense.

Tras ser procesado por la Fiscalía General de Kansas, Ceballos se declaró culpable de tres cargos relacionados con alteración del orden público en procesos electorales. Las autoridades señalaron que utilizó formularios de inscripción de votantes en los que declaró, de manera fraudulenta, ser ciudadano de Estados Unidos.

“Este extranjero ha sido condenado por votar ilegalmente en las elecciones estadounidenses”, afirmó la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis. Añadió que el programa SAVE se ha convertido en una herramienta clave para que los gobiernos estatales y locales protejan la integridad de los comicios.

“El presidente Trump ha sido inequívoco: nada es más fundamental que la integridad y la seguridad de nuestras elecciones”, sostuvo Bis.

En ese sentido, la funcionaria reiteró el respaldo de la Administración a la Ley SAVE America, una propuesta que exigiría identificación con fotografía para votar y establecería controles adicionales en las elecciones federales.

Ceballos obtuvo la residencia permanente en 1990. Sin embargo, esta no era su primera condena en Estados Unidos: en 1995 fue declarado culpable de agresión, según el DHS.

Programa SAVE

El caso fue detectado en medio de la expansión del programa SAVE, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Desde abril de 2025, esa plataforma ha identificado más de 24,000 posibles personas no ciudadanas inscritas en el padrón electoral, cuyos casos fueron remitidos a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del ICE, para su revisión, según el DHS.

Durante el último año, USCIS modernizó el sistema, que ahora permite a los estados verificar de forma más ágil el estatus migratorio o la ciudadanía de quienes se registran para votar. Desde abril de 2025, la herramienta ha procesado más de 60 millones de consultas de verificación.

El DHS y USCIS instaron a todos los estados a adoptar plenamente el programa SAVE, al considerarlo un mecanismo seguro para impedir que personas extranjeras participen ilegalmente en elecciones y para garantizar que el derecho al voto quede reservado a los ciudadanos estadounidenses.