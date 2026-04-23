Mujer robada y abusada en edificio en Nueva York; sospechoso prófugo

Una mujer de 50 años fue violada y asaltada dentro de un edificio en El Bronx (NYC) y el sospechoso está prófugo.

La víctima se dirigía a su casa cuando un desconocido la atacó dentro del edificio ubicado en W. 164th St cerca de la avenida Ogden, alrededor de las 7:00 p.m. del 17 de abril, según la policía. El hombre agredió sexualmente a la mujer antes de arrebatarle su cadena de oro con un colgante en forma de cruz y robarle además $50 dólares, destacó Daily News.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió un retrato hablado del sospechoso y solicita la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Se le describe como un hombre de unos 30 años, de aproximadamente 5’7″ (1.70) metros de estatura y con algo de barba. La última vez que se le vio, llevaba puesta una gorra gris de los New York Yankees.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, esta semana Nasir Seals, joven de 22 años, fue acusado de abusar sexualmente en horas matutinas de una mujer mayor mientras ella trapeaba el pasillo de su edificio en el Alto Manhattan (NYC).

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

El mes pasado Thomas Johnson fue sentenciado por estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn (NYC), causándole lesiones graves y daño cerebral. En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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