Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este jueves 23 de abril

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 23 de abril.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 5 durante el día y del 65 a lo largo de la noche. Luego, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 11.18 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:58 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:40 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 72 grados Fahrenheit (22ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 48 (9 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 88% por la mañana, 8% por la tarde y 88% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima