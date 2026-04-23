Un año de la misteriosa desaparición del joven político Petros Krommidas: aspiraba a ser legislador en Nueva York

Hace un año Petros Krommidas era un joven vital, deportista y activista comunitario de 29 años que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York (Long Island).

Pero todo cambió la noche del 23 de abril de 2025, cuando salió a nadar en Long Beach (condado Nassau). Desde entonces se desconoce su paradero. “Cerró su auto, tomó una toalla y alrededor de las 10:30 p.m. caminó hacia la playa para hacer ejercicio, como lo había hecho muchas veces antes”, escribieron sus parientes en Facebook. “Siempre ha estado en excelente forma y estaba entrenando para un triatlón. No era ajeno al entrenamiento en agua fría”.

Krommidas, empleado de la Junta Electoral de Nassau y quien vivía con sus padres, fue reportado desaparecido al día siguiente. La policía encontró posteriormente su auto abandonado cerca del paseo marítimo, con su ropa y su teléfono celular tirados en la arena donde supuestamente entró a nadar.

Extensas operaciones de búsqueda, en las que participaron buzos policiales, helicópteros, drones y aproximadamente 100 voluntarios, se centraron en 9 millas del litoral, sin resultado. La policía ha declarado que no se sospecha de ningún delito. Según su familia, Krommidas probablemente entró en el mar mientras entrenaba. Su vehículo fue encontrado cerrado más tarde estacionado junto al Hotel Allegria, justo al lado de la playa que frecuenta.

Apenas dos días antes de su desaparición, el ex estudiante y atleta de la Universidad Columbia había participado en la reunión mensual de los Jóvenes Demócratas del condado Nassau, de cara a las primarias del 24 de junio. El nativo de Long Island había trabajado en finanzas, incluyendo en Morgan Stanley y Sageview Capital, antes de lanzarse a la política en 2024 como organizador de campaña del Partido Demócrata en las presidenciales.

La policía informó que Krommidas fue visto por última vez con una camisa de camuflaje y pantalones deportivos grises. Tiene 6 pies 2 pulgadas (1.88 metros) de altura y 230 libras (104 kilos) de peso, con cabello y ojos castaños.

Candidato en ausencia

La contienda del Distrito 4 cobró especial relevancia cuando Krommidas desapareció poco antes de cumplir 30 años y un mes después de obtener la nominación del Comité Demócrata de Nassau. En septiembre los demócratas intentaron retirarlo de la boleta electoral con un “Certificado de Sustitución” a nombre de James Hodge, activista comunitario de Long Beach. Pero los republicanos presentaron una demanda y la ganaron cuando el juez de la Corte Suprema estatal, Gary Knobel, ordenó que el nombre de Krommidas permaneciera en la boleta.

La medida enfureció a los demócratas del condado, quienes consideraron presentar una apelación. “Nada representa la democracia republicana como demandar para mantener a un difunto en la boleta”, declaró Keith Corbett, abogado de los demócratas.

Inicialmente algunos demócratas acusaron a sus rivales de intentar mantenerlo en la boleta para obtener rédito político. El grupo Nassau County Young Democrats escribió en una publicación de Facebook que obligar a su “amigo desaparecido a permanecer en la boleta electoral es, francamente, macabro”. Pero la familia y simpatizantes del Krommidas estuvieron animando a los electores a votar por el joven candidato para honrar su memoria.

Finalmente en noviembre de 2025, aún sin haber podido hacer campaña, Krommidas logró 40.03% de los votos (7,671 electores), informó la Junta Electoral de Nassau. El republicano Patrick Mullaney fue reelegido para representar a las comunidades de la costa sur del condado, destacó Long Island Press. Eso incluye, Atlantic Beach, East Atlantic Beach, Long Beach, Lido Beach, Point Lookout, Harbor Isle, Island Park, Barnum Island, Oceanside y Bay Park.

“Mi Petey vive en el corazón de todos nosotros, y me siento profundamente orgullosa de él”, declaró su madre Maria Lo Krommidas a Patch.com tras las elecciones. “Aunque perdió ante Mullaney, haber recibido el 40% de los votos -sin gastar un solo dólar en la campaña- demuestra cuánto tocó la vida de las personas. Inspiró a otros a través de su bondad, su integridad y el amor genuino que sentía por su comunidad”.

Krommidas sigue siendo una persona desaparecida, aunque es presumido muerto por ahogamiento, según las autoridades locales y sus asesores legales. Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.