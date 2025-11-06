Político demócrata desaparecido hace 7 meses logró 40% de votos en Nueva York: Petros Krommidas

Petros Krommidas, joven político que ha desatado una búsqueda frenético pues no ha sido visto desde abril y luego una polémica cuando un juez determinó que debía seguir en la boleta electoral, resultó vencido en las elecciones del martes en el Distrito legislativo número 4 del condado Nassau en Long Island (NY).

El republicano Patrick Mullaney, actual representante, logró ser reelegido con 60.11% de los votos (11,310 personas), frente a 39.76% (7,481 electores) del demócrata Krommidas, informó la Junta Electoral de Nassau.

Mullaney, de 50 años y residente de Long Beach, buscaba la reelección representando a las comunidades de la costa sur del condado, destacó Long Island Press. Eso incluye, Atlantic Beach, East Atlantic Beach, Long Beach, Lido Beach, Point Lookout, Harbor Isle, Island Park, Barnum Island, Oceanside y Bay Park.

En tanto, el también republicano Bruce Blakeman -apoyado activamente por Donald Trump- fue reelecto ejecutivo del condado con 56% de los votos, sobre el demócrata Seth Koslow (44%)

La contienda del Distrito 4 cobró especial relevancia cuando Krommidas desapareció el 23 de abril tras nadar a altas horas de la noche en Long Beach, poco antes de cumplir 30 años y un mes después de obtener la nominación del Comité Demócrata de Nassau, recordó Newsday.

Krommidas, empleado de la Junta Electoral de Nassau y quien vivía con sus padres, fue reportado desaparecido al día siguiente. La policía encontró posteriormente su auto abandonado cerca del paseo marítimo, con su ropa y su teléfono celular tirados en la arena donde supuestamente entró a nadar.

La policía ha declarado que no se sospecha de ningún delito. En septiembre los demócratas de Nassau intentaron retirar a Krommidas de la boleta electoral con un “Certificado de Sustitución” a nombre de James Hodge, activista comunitario de Long Beach. Pero los republicanos presentaron una demanda el 11 de septiembre y la ganaron cuando el juez de la Corte Suprema estatal, Gary Knobel, ordenó que el nombre de Krommidas permaneciera en la boleta.}

La medida enfureció a los demócratas del condado, quienes consideraron presentar una apelación. “Nada representa la democracia republicana como demandar para mantener a un difunto en la boleta”, declaró Keith Corbett, abogado de los demócratas.

Inicialmente algunos demócratas acusaron a sus rivales de intentar mantenerlo en la boleta para obtener rédito político. El grupo Nassau County Young Democrats escribió en una publicación de Facebook que obligar a su “amigo desaparecido a permanecer en la boleta electoral es, francamente, macabro”. Pero la familia y simpatizantes del Krommidas estuvieron animando a los electores a votar por el joven candidato para honrar su memoria.

Según su familia, Krommidas probablemente entró en el mar mientras entrenaba. Su vehículo fue encontrado cerrado más tarde estacionado junto al Hotel Allegria, justo al lado de la playa que frecuenta. “Cerró su auto, tomó una toalla y alrededor de las 10:30 p.m. caminó hacia la playa para hacer ejercicio, como lo había hecho muchas veces antes”, escribieron sus parientes en Facebook. “Siempre ha estado en excelente forma y estaba entrenando para un triatlón. No era ajeno al entrenamiento en agua fría”.

Apenas dos días antes de su desaparición, Krommidas, ex estudiante y atleta de la Universidad Columbia, se dirigió a la reunión mensual de los Jóvenes Demócratas del condado Nassau, de cara a las primarias del 24 de junio. El nativo de Long Island había trabajado en finanzas, incluyendo en Morgan Stanley y Sageview Capital, antes de lanzarse a la política en 2024 como organizador de campaña del Partido Demócrata.

La policía informó que Krommidas fue visto por última vez con una camisa de camuflaje y pantalones deportivos grises. Tiene 6 pies 2 pulgadas (1.88 metros) de altura y 230 libras (104 kilos) de peso, con cabello y ojos castaños.

Los detectives solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con la Brigada de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía del condado Nassau al (516) 573-7347 o que llame al 911. Todas las comunicaciones se mantendrán anónimas.

Este fin de semana, en un caso similar con final trágico, dos amigos jóvenes fueron hallados sin vida en una playa en Long Island después de desaparecer practicando kayak.