COI afirma que atletas trans podrán competir en JJ.OO en categoría de su sexo biológico

El Comité Olímpico Internacional (COI) informó este viernes que los atletas transgéneros que logren clasificar a los Juegos Olímpicos, deberán participar en la categoría que corresponda a su sexo biológico.

El COI realizó un documento con el fin de disipar dudas sobre la decisión que tomaron en marzo sobre que solo las mujeres biológicas podrán participar en las pruebas femeninas en la cita olímpica de Los Ángeles 2028.

Kirsty Coventry, presidenta del COI, asegura que con esta medida “no se excluye a las personas transgénero” de sus competiciones, pero incide en que las que sean varones biológicos y cumplan los requisitos de clasificación sólo podrán tomar parte en las pruebas de la categoría masculina.

“Al margen de los Juegos Olímpicos y otros eventos del COI, las personas transgénero pueden participar en todas las demás competiciones deportivas a su alcance, al igual que cualquier otro deportista que no cumpla los requisitos de clasificación olímpica”, esgrime.

‘Transgender athletes are not excluded from IOC events, including the Olympic Games. Like all other athletes, they are eligible to compete in the category that aligns with their biological sex’



‘Athletes with an XY-DSD are not excluded from IOC events, including the Olympic… — For Women Scotland Sport (@FWSSport) April 17, 2026

COI no cambiará resultados con casos polémicos como Imane Khelif

El COI remarca que todos los participantes en boxeo en París 2024, donde destacó el caso de la argelina Imane Khelif, “cumplieron con las normas de elegibilidad y participación de la competición, así como con todas las normas médicas vigentes en ese momento”, por lo que no afecta a sus resultados.

La entidad también destacó que los deportistas pueden negarse a hacerse la prueba, pero de no demostrar su elegibilidad no podrán competir en la categoría femenina. Además señaló que los menores de edad deberán tener aprobación de sus padres o tutores.

La entidad olímpica también explicó cómo es la prueba y detalló que “solo se hace una vez en la vida”.

“Es preciso hacerse una prueba de detección del gen SRY, sólo presente en los hombres biológicos. Las mujeres cuyo resultado en el test sea negativo podrán competir en pruebas femeninas. Es una prueba no invasiva, por métodos como el raspado del interior de la mejilla con un hisopo, que sólo se hace una vez en la vida y que es altamente fiable.

Esta será la primera vez que se aplica esta prueba para las atletas femeninas y serán parte de las normas al ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028.

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