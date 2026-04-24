Alerta por suspensión en servicio PATH este fin de semana: trenes en NJ

Del 25 al 27 de abril será el último fin de semana de suspensión del servicio entre las estaciones PATH Harrison y Journal Square en Nueva Jersey debido a obras de mejora en la estación de tren.

El servicio quedará suspendido desde la medianoche del viernes hasta las 5:00 a.m. del lunes 27 de abril. El paro se debe a pruebas de programación para un nuevo sistema de enclavamiento entre ambas estaciones, exigidas por la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA), informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ). Las mejoras en las estaciones de PATH se han estado llevando a cabo desde febrero como parte del programa de inversión de $430 millones de dólares denominado “PATH Forward”, recordó NorthJersey.com

Se prevé que las mejoras del programa “PATH Forward” continúen durante dos años. Aunque éste será el último fin de semana con suspensión del servicio entre las dos estaciones Harrison y Journal Square, habrá cambios en los horarios entre Nueva Jersey y Nueva York durante los meses de mayo y junio.

El servicio que conecta la estación de Newark con el World Trade Center (NYC) operará cada 20 minutos todos los sábados y domingos de mayo y junio. A partir del 17 de mayo la ruta entre Hoboken y el World Trade Center (NYC) también operará cada 20 minutos esos meses. El horario completo puede consultarse en el portal de la Autoridad Portuaria.

El programa continuará con la «reparación y sustitución integral de vías, la modernización de puentes, vagones y otras infraestructuras críticas, así como la rehabilitación de cuatro estaciones principales: Hoboken, Grove Street, Newport y Exchange Place», según la fuente oficial. Las afectaciones al servicio se limitan a los fines de semana.

Alternativas para los usuarios

Durante este fin de semana un tren de enlace y un autobús de enlace gratuito -accesible para sillas de ruedas- operarán entre las estaciones Newark, Harrison, Journal Square y Grove Street como alternativa durante el fin de semana, mientras continúan las reparaciones.

También está disponible un descuento en Uber para aquellos usuarios que viajen en horas de la madrugada cerca de las estaciones ATH. Se ofrecerá un descuento del 30% (con un tope de $15 dólares) desde las 12:01 a. m. hasta las 9:00 a.m. del sábado 25 y domingo 26 de abril para aquellos viajes que comiencen y terminen dentro de un radio de media milla de una estación de PATH en Nueva Jersey. El cupón de descuento puede canjearse a través de este enlace.