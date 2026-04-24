Autora de la Imagen del Año en los World Press Photo 2026 cuenta la triste historia de una familia inmigrante residente en el Bronx

Este jueves se celebró la ceremonia de los “World Press Photo 2026” en Ámsterdam, Países Bajos, y la fotografía ganadora de la Imagen del Año generó un gran impacto porque va más de un simple arte capturado; cuenta la triste historia de una familia de inmigrantes en Estados Unidos.

Su autora, Carol Guzy, se encargó de dar todos los detalles que están detrás de esa imagen luego de obtener uno de los galardones más prestigiosos del fotoperiodismo a nivel global.

La imagen

En el momento capturado se divisa una camisa de una persona que no se alcanza a ver de quién se trata, con varias manos tratando de tomar la prenda y el llanto desesperado de dos mujeres mirando fijamente al portador de la franela deportiva.

“Una madre y unos niños inconsolables, desesperados tras la detención del padre de familia”, detalló Carol Guzy sobre aquel desconsolador momento. La instantánea, titulada “Separados por ICE”, fue captada el pasado 26 de agosto del año anterior en los pasillos del Edificio Federal Jacob k. Javits.

La triste historia a la que se exponen los migrantes

Lo que realmente refleja esta imagen es el momento en el que un padre de una familia ecuatoriana que estaba radicada en el Bronx, llamado Luis, es detenido, en lo que se supone que sería un chequeo rutinario.

Tras la audiencia, quedó detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). “Por favor, entiendan que vinimos aquí para tener mejores oportunidades, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos”, rogó su mujer, Concha, según el World Press Photo.

Concha, madre de tres hijos emergidos de su relación con Luis, todos menores de edad, afirma que su esposo no tenía ningún tipo de antecedentes penales. Además, indicó que la economía de su familia se vio bastante afectada, debido a que él (Luis) era el cabecilla de su hogar y, por ende, el encargado de llevar el pan diariamente.

“Esta imagen muestra el dolor inconsolable de unos niños al perder a su padre en un lugar que fue construido para impartir justicia”, dijo sobre la foto la directora ejecutiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, al entregar el premio.

Ese reconocimiento para Guzy no solamente representa una bonita fotografía; refleja el riesgo que corren todos los inmigrantes en los Estados Unidos.

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