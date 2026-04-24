Departamento de Justicia cerró investigación contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró este viernes la investigación que había abierto sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, un caso que había generado tensiones y que era visto como un obstáculo para la eventual confirmación de Kevin Warsh como su sucesor.

La decisión la anunció la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeannine Pirro, quien explicó en la red social X que la pesquisa quedaba archivada debido a que el inspector general de la propia Reserva Federal será quien evalúe las renovaciones de su sede en Washington, un proyecto de alto costo cuestionado por el presidente Donald Trump, publicó AP.

El cierre del caso elimina una de las principales controversias en torno al proceso de sucesión en la Reserva Federal, justo cuando el Senado evaluaba la nominación de Warsh, exgobernador del banco central designado por Trump en enero. Su mandato como presidente de la Fed finaliza el 15 de mayo.

En el Congreso, el senador republicano Thom Tillis había advertido que no apoyaría la confirmación de Warsh mientras la investigación sobre Powell siguiera abierta, lo que bloqueaba temporalmente su avance legislativo.

Con el caso ahora archivado, se abre la posibilidad de una votación más rápida en la Cámara Alta.

La investigación se centraba en la renovación de la sede de la Reserva Federal, un proyecto valorado en unos $2,500 millones de dólares que Trump criticó por supuestos sobrecostos. El mandatario incluso confrontó a Powell durante una visita a las obras el año pasado, cuando le cuestionó cifras del presupuesto en un intercambio captado por las cámaras.

También se había analizado el testimonio de Powell ante el Senado en relación con el proyecto. Sin embargo, la fiscal Pirro indicó que el inspector general del banco central continuará con la revisión, y no descartó reabrir el caso si aparecieran nuevos elementos.

This morning the Inspector General for the Federal Reserve has been asked to scrutinize the building costs overruns – in the billions of dollars – that have been borne by taxpayers.



The IG has the authority to hold the Federal Reserve accountable to American taxpayers. I… — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 24, 2026

“El presidente de la Reserva Federal ha solicitado esa supervisión independiente”, señaló la fiscal, al tiempo que aseguró que el Departamento de Justicia podría retomar la investigación si surgieran hechos adicionales.

Según registros judiciales citados en el proceso, fiscales ya habían reconocido en audiencias internas que no habían encontrado evidencia de conducta criminal. Un juez federal llegó a calificar la base del caso como “débil y sin fundamento”, y anuló citaciones emitidas en el marco de la investigación.

Desde el entorno de Powell, la investigación fue interpretada como un intento de presión política sobre la Reserva Federal, especialmente en un contexto de fuertes tensiones por la política de tasas de interés.

Trump ha insistido en reiteradas ocasiones en recortes agresivos de los tipos, mientras la Fed ha optado por mantenerlos estables ante riesgos inflacionarios.

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