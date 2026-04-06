¿Cuántas tazas al día? Cómo el consumo diario de café ayuda a tu hígado

Más que un ritual mañanero o una excusa para compartir con amigos, beber café es una estrategia de salud preventiva. Para obtener sus máximos beneficios, la clave está en consumirlo negro, sin azúcar ni lácteos, ya que así conserva intactos sus polifenoles y antioxidantes potentes como el ácido clorogénico.

Los especialistas, respaldados por un metanálisis reciente, recomiendan un consumo de entre 2 y 3 tazas al día. El hábito de consumir café de manera continua ayuda a reducir la inflamación, previene la fibrosis y disminuye el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado.

Cómo el café ayuda al hígado

Nuevos estudios confirman que el café negro reduce drásticamente el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado. El mayor beneficio se ve con 2-3 tazas diarias. Crédito: Shutterstock

El metanálisis revela que el consumo de café puede disminuir significativamente el riesgo de fibrosis hepática y cirrosis. Esta afirmación quedó respaldada tras la revisión de 16 estudios diferentes, que sumaron miles de participantes divididos entre consumidores y no consumidores de la bebida.

El café también mostró un efecto protector contra la fibrosis hepática y la cirrosis en estudios de grupos de pacientes con enfermedad hepática por alcohol e infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC), según un reporte de la Public Library of Science (PLOS).

La revisión mostró hallazgos impactantes:

Reducción del 39% en la probabilidad de desarrollar cirrosis entre los bebedores de café.

en la probabilidad de desarrollar cirrosis entre los bebedores de café. Para un consumo bajo o moderado , se encontró una disminución del 34% en el riesgo.

, se encontró una en el riesgo. Para un alto consumo, la reducción alcanza el 47% en comparación con quienes no consumen café.

Estos resultados indican que el café ejerce un papel protector muy importante. Es especialmente notable el impacto en personas con antecedentes de enfermedad hepática, donde el café demostró ser particularmente beneficioso.

Asimismo, otros estudios sobre la relación entre el café y la enfermedad hepática indican que la ingesta de más de dos tazas al día en pacientes con condiciones preexistentes se asocia con una menor incidencia de fibrosis, menores tasas de carcinoma hepatocelular y una notable reducción de la mortalidad.

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