Jada Pinkett Smith reclama pago de $50,000 dólares a examigo de Will Smith

La actriz Jada Pinkett Smith exige que Bilaal Salaam, quien la demandó por $3 millones de dólares, le pague $49.181,23 dólares para cubrir los gastos de honorarios legales que ella cubrió como demandada.

De acuerdo con la demanda obtenida por PEOPLE, Jada Pinkett Smith solicitó al tribunal de California que Salaam cubra con los costos legales que generó la demanda, la cual fue desestimada. De acuerdo con Pinkett, con esta demanda Salaam infringió intencionalmente angustia emocional, más “otros honorarios y costos relacionados con esta moción”.

En 2025, Salaam, quien fue amigo de Will Smith, demandó a la actriz por daños morales por valor de $3 millones de dólares, pero ella logró que se desestimaran parte de sus alegaciones.

Salaam fue amigo de Will Smith y afirmó que fue contratado en 2022 para controlar los daños causados por la polémica que generó la bofetada que el actor le dio al comediante Chris Rock en los premios Oscar de ese año. El demandante aseguró que Jada y su equipo lo amenazaron después de enterarse de que estaba escribiendo unas memorias, lo que, según él, le causó una grave angustia emocional.

En la demanda presentada en diciembre de 2025, Salaam afirma que la actriz lo confrontó en el vestíbulo del Regency Calabasas Commons en septiembre de 2021. Según dijo, Pinkett Smith lo amenazó diciendo que “terminaría desaparecido o recibiría un disparo” si continuaba “contando asuntos personales”.

Tras la confrontación en 2021, Salaam dijo en una entrevista en “Unwine With Tasha K” que sorprendió a Jada presuntamente teniendo relaciones sexuales con el actor Duane Martin.

La actriz calificó las afirmaciones de Salaam como absurdas y aseguró que emprendería acciones legales. Sin embargo, en su demanda, Salaam aseguró que Pinkett Smith inició una campaña de desprestigio en su contra.

“En lugar de emprender acciones legales o denunciar delitos reales, el demandado, de forma intencionada y maliciosa, llevó a cabo una campaña de desprestigio mediante entrevistas de difusión nacional”, dijo.

Jada Pinkett Smith solicitó que la demanda se desestimara, alegando que contraviene la ley anti-SLAPP de California, la cual “establece un procedimiento para descartar, en una etapa temprana, las demandas sin fundamento derivadas de actividades protegidas”.

La actividad protegida incluía una carta de cese y desistimiento que Salaam recibió de los Smith. Según la moción de la actriz, Salaam divulgó públicamente el contenido de la carta. “Esa carta no era una declaración pública en absoluto. Era una actividad típica previa al litigio —correspondencia legal confidencial enviada por un abogado en previsión de un litigio— y está protegida de forma independiente por la ley de California”, dice la moción de Jada.

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