James Gunn pone en marcha la secuela de “Superman”

Una imagen bastó para entenderlo todo. Esta vez un tablero de ajedrez y un gafete con el nombre de A. Luthor aparecieron en redes sociales como señal inequívoca de que el rodaje de “Superman: Man of Tomorrow” ya está en marcha. Detrás de ese mensaje está James Gunn, quien escribió: “Desde el set de Man of Tomorrow. Filmando ahora”.

Este anuncio no llega en un momento cualquiera. El relanzamiento del universo cinematográfico de DC Studios comenzó en 2025 con “Superman”, una película que superó los 615 millones de dólares en taquilla y abrió el camino para esta continuación. Desde entonces, la expectativa por lo que vendría después no ha dejado de crecer.

Un conflicto que obliga a cambiar las reglas

La nueva entrega recupera a David Corenswet como el Hombre de Acero y a Nicholas Hoult en el papel de Lex Luthor. Sin embargo, la dinámica entre ambos no será la misma. La historia propone una situación que los empuja a colaborar frente a una amenaza mayor.

Ese enemigo es Brainiac, uno de los nombres más reconocidos del universo de DC Comics, que en esta ocasión será interpretado por Lars Eidinberg. Su aparición cambia el equilibrio habitual entre héroe y antagonista y plantea una narrativa donde las alianzas se vuelven inevitables.

El propio Gunn ya había anticipado que el enfoque no sería el esperado cuando comentó: “Superman tiene un rol importante, pero no es Superman 2”. Esa frase comenzó a tomar forma con el paso de los meses y ahora parece confirmar que el peso del relato estará más repartido.

Nuevas caras y un universo que sigue creciendo

El proyecto suma nombres que amplían el alcance de la historia. Según “The Hollywood Reporter”, Adria Arjona se incorpora como Maxima, una reina alienígena con un rol que podría moverse entre la confrontación y lo emocional.

A eso se suma el regreso de personajes ya conocidos. Rachel Brosnahan retoma su papel como Lois Lane, mientras que Skyler Gisondo vuelve como Jimmy Olsen. También aparecen Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific. En paralelo, Aaron Pierre se suma al elenco antes de dar vida a John Stewart en la serie “Lanterns”.

En un primer momento, se especuló con una historia centrada en la llamada Súper Familia, que incluye a figuras como Supergirl y Krypto. Sin embargo, el desarrollo del proyecto parece haber tomado otro camino, con una narrativa que distribuye el protagonismo de forma más amplia.

“Superman: Man of Tomorrow” tiene su estreno previsto para el 9 de julio de 2027. Ese mismo año, el estudio también planea lanzar una nueva entrega de “The Batman”, protagonizada por Robert Pattinson, además de continuar expandiendo su catálogo con historias centradas en Supergirl y Clayface.

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