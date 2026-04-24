Jermaine Jackson podría pagar millones de dólares en un caso de abuso sexual

El músico Jermaine Jackson, hermano de la fallecida estrella pop Michael Jackson, podría pagar hasta $6.5 millones de dólares debido a que no ha respondido las comunicaciones en un caso de presunta violación.

Según informó TMZ, Rita Butler Barrett presentó una demanda en diciembre de 2023, acusando a Jackson de agresión sexual en 1988. La mujer solicitó a un tribunal de Los Ángeles que dicte una sentencia en rebeldía debido a que los abogados no han podido localizar al acusado.

Luego de que los intentos tradicionales de los abogados para ponerse en contacto con Jackson fracasaran, solicitaron una orden judicial para notificarle mediante avisos legales publicados en Los Angeles Times. El juez aprobó la solicitud en 2025 y los avisos se publicaron durante cuatro semanas consecutivas en agosto y septiembre. Lo mismo tuvieron que hacer para publicar otra ronda de avisos en febrero de 2026 para entregar al acusado una declaración de daños y perjuicios.

En 2023, la acusadora presentó la demanda contra Jackson alegando que el exintegrante de “The Jackson 5” presuntamente abusó sexualmente de ella en 1988. Según dijo, conoció a Jermaine por sus contactos en la industria musical. Un día, el músico apareció en su casa en Encino y abusó sexualmente de ella. Según dijo, Jackson presuntamente fue violento y después de pocos minutos se fue.

En la demanda, Butler aseguró que, tras la violación, informó al fundador de Motown Records, Berry Gordy, del presunto incidente al día siguiente, pero que él supuestamente “ocultó y encubrió los hechos”. Según dijo, Jackson, Gordy y “otros implicados en la relación comercial” coordinaron un encubrimiento de la supuesta violación para “impedir la divulgación de información relacionada con el abuso con el fin de obtener beneficios y preservar la reputación”.

“Se trata de su poder y de la declaración del mismo cuando se enteró de que podía hacer algo amparándose en la ley, y encontró la fuerza y ​​el apoyo para encontrarnos y ahora está defendiéndose a sí misma y a los demás”, dijo su abogado, Jeff Anderson.

Aunque Jermaine Jackson no ha respondido a la demanda, sí ha aparecido en eventos públicos. Recientemente asistió al estreno de la película biográfica “Michael”, protagonizada por su hijo Jaafar Jackson.

Hasta el momento, el juez no ha emitido una decisión con respecto a esta demanda y si en efecto el músico deberá pagar esa millonaria suma.

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