Jaafar Jackson sorprende con el parecido natural a su tío Michael

En apenas nueve días se estrena la película en conmemoración de la grandiosa carrera de Michael Jackson, y en una reciente actividad donde presentaron oficialmente este biopic en Berlín, Alemania, su protagonista Jaafar Jackson se robó toda la atención.

Esto debido al notable parecido que tiene facialmente con el “Rey del Pop”, su tío Michael. Aunque en el tráiler y algunos clips de las grabaciones ya se observaba la similitud física, se creía que era solo la magia del maquillaje detrás de escenas.

Sin embargo, Jaafar se mostró con total naturalidad en la alfombra de la presentación y realmente sorprendió con un rostro muy similar al de Michael antes de realizarse las múltiples cirugías que se practicó en la cara a medida que fue llegando a la adultez y su recordado cambio de color de piel. La participación de Jaafar en el evento gracias a las imágenes compartidas por el programa “Al Rojo Vivo” a través de la plataforma de YouTube.

¿Cuándo se estrena el biopic de Michael Jackson?

La película biográfica de Michael se estrenará en las salas de cine a nivel mundial el próximo 24 de abril, siendo una de las cintas más esperadas del 2026.

En esta historia se reflejará la mayoría de las cosas referentes al “Rey del Pop“, contando desde su infancia con su familia hasta la lujosa vida que llevó después de alcanzar el éxito global con sus icónicos temas. Los productores decidieron ignorar temas puntuales, principalmente polémicos, para evitar problemas legales por el patrimonio del legendario cantante estadounidense.

Jaafar Jackson va a demostrar su talento en la actuación

Aunque los Jackson tienen talento artístico por genética, el hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Martínez hará su estreno en una producción importante en esta biopic, lo que representa un impresionante reto para él. Sin embargo, todo parece indicar que será un éxito total.

En el reparto, representando al resto de la familia Jackson, lo acompañan Nia Long (madre Katherine), Colman Domingo (padre Joe), Joseph David-Jones (Jackie), Ryan Hill (Tito), Jamal Henderson (Jermaine) y Tre´ Horton (Marlon). Mientras que el abogado John Branca será interpretado por Miles Teller.

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