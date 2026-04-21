Jaafar Jackson aclaró la idea errónea de que su tío Michael Jackson quería ser blanco

Jaafar Jackson aclaró uno de los rumores sobre su tío, la fallecida estrella pop Michael Jackson. Durante la premiere de “Michael”, la biopic sobre el “Rey del Pop” protagonizada por Jaafar Jackson, el joven aprovechó la oportunidad para desmentir el rumor de que su tío quería ser blanco.

Jaafar Jackson, de 29 años, interpreta a su difunto tío en la biopic. Durante el estreno en Los Ángeles de la película, el actor abordó la idea errónea y ampliamente extendida en la cultura pop de que Michael Jackson quería ser blanco.

Jackson, quien es hijo de Jermaine Jackson, aseguró que su tío luchaba contra el vitiligo y ese fue un aspecto de su vida que las personas malinterpretaron.

Derek Hough, corresponsal de Extra TV y juez de ‘Dancing With The Stars’, le preguntó a Jaafar Jackson sobre cuál creía que es la idea errónea que las personas tienen sobre el “Rey del Pop”.

“¿La mayor idea errónea?”, repitió Jaafar antes de pensar unos instantes. “Que él, yo diría, quería ser blanco”.

Según explicó, esta película refleja esa lucha de su tío contra esta enfermedad. “Eso es un gran error de concepto, y esta película te ayuda a comprender eso, a cómo el vitíligo influyó en su vida, algo que mucha gente no entiende. Y él lidiaba con eso desde muy joven”.

De acuerdo con la Clínica Mayo, el vitiligo es una enfermedad que causa despigmentación en la piel. El músico desarrolló esta enfermedad y, al ser una persona negra, la decoloración de la piel era muy evidente.

A principios de la década de los 90 se extendió el rumor de que Michael Jackson se estaba sometiendo a un tratamiento para blanquear su piel a propósito. Sin embargo, en una entrevista en 1993 que ofreció a Oprah Winfrey, Jackson reveló que padecía vitiligo y desmintió los rumores sobre su aspecto.

“Es algo que no puedo evitar. Cuando la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy, me duele”, dijo. “Es un problema para mí. No puedo controlarlo. ¿Pero qué pasa con los millones de personas que se exponen al sol para oscurecerse, para cambiar su apariencia? Nadie dice nada al respecto”, dijo el cantante.

Después de la muerte de Jackson en 2009, Oprah Winfrey reflexionó sobre esa entrevista y el delicado momento en el que mencionó la enfermedad de la piel. “Se notaba que se puso un poco molesto con el tema de la piel. Creo que en 1993 nadie entendía qué era. Nadie sabía nada sobre el vitíligo. Pude ver que era un tema muy delicado para él, obviamente”, dijo.

En esa misma entrevista, Michael Jackson se mostró más reservado para dar detalles sobre los rumores de cirugías plásticas en su rostro. Aunque con el paso de los años eran evidentes los cambios físicos en el rostro del cantante, Michael Jackson negó haberse hecho demasiadas cirugías en su rostro, como afirmaban los rumores, aunque reconoció que se operó la nariz.

Michael Jackson admitió no estar satisfecho con su aspecto físico: “Intento no mirarme al espejo. Nunca estoy contento con lo que veo”, dijo. Michael Jackson falleció en 2009 debido a una sobredosis de propofol.

“Michael” se estrenará en cines el próximo 24 de abril y narra los inicios del cantante en la música cuando era tan solo un niño y su ascenso a la fama.

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