La administración Trump investiga a escuelas de NYC por presunto antisemitismo vinculado a grupo propalestino

La administración del presidente Donald Trump anunció el inicio de una investigación federal por derechos civiles contra el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (NYC DOE), en un caso que vuelve a colocar en el centro del debate nacional las tensiones entre libertad académica, activismo político y presunta discriminación en las escuelas públicas.

El Departamento de Educación de Estados Unidos informó a través de un comunicado de prensa que abrió una pesquisa bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, normativa que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba financiamiento federal. La investigación busca determinar si estudiantes judíos enfrentaron un entorno hostil dentro del sistema escolar neoyorkino.

Según Daily News, el foco del caso está en la organización NYC Educators for Palestine, señalada por la administración Trump como responsable de organizar seminarios educativos sobre “Palestina, sionismo y resistencia”. Según las autoridades federales, dichas actividades habrían sido impulsadas por empleados del NYC DOE.

Sin embargo, un portavoz del sistema escolar de NYC aclaró que el grupo mencionado no tiene vínculos formales con las escuelas públicas de la ciudad. La institución indicó que se encuentra revisando la notificación federal y evaluando los próximos pasos en respuesta a la investigación.

Tensiones entre activismo y política educativa

El caso refleja una creciente polarización en torno al conflicto en Medio Oriente y su impacto en espacios educativos en EE.UU.

Desde la administración Trump, se ha sostenido que ciertos movimientos propalestinos en escuelas y universidades pueden derivar en expresiones antisemitas o en apoyo a organizaciones consideradas extremistas, como Hamas o Hezbollah.

En contraste, organizaciones de derechos civiles y activistas, incluidos algunos grupos judíos, han rechazado esa interpretación, argumentando que se está confundiendo la crítica a las políticas de Israel con antisemitismo. También advierten sobre posibles vulneraciones a la libertad de expresión y a la autonomía académica.

El grupo NYC Educators for Palestine, por su parte, se define como una red de educadores comprometidos con la “liberación palestina”, tanto dentro del sistema escolar como en la sociedad en general. A través de sus redes sociales, la organización ha defendido el derecho de los docentes a abordar temas relacionados con Palestina bajo el principio de libertad académica.

“El apoyo a los derechos palestinos no debería ser motivo de censura ni sanción”, señala el colectivo en sus publicaciones, donde también insiste en que la educación debe incluir perspectivas diversas sobre conflictos internacionales.

Sobre esta situación, el alcalde Zohran Mamdani ha expresado públicamente posturas propalestinas, aunque también ha condenado tanto el antisemitismo como la islamofobia.

La investigación federal se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, que ha utilizado el Título VI para examinar programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en instituciones educativas. Durante su campaña y mandato, el presidente ha criticado abiertamente estas iniciativas, argumentando que pueden fomentar divisiones ideológicas.

Además, el gobierno federal ha adoptado medidas más agresivas contra universidades y escuelas, incluyendo amenazas de retirar financiamiento y acciones contra estudiantes extranjeros involucrados en protestas propalestinas. Estas medidas han generado una ola de litigios y desafíos judiciales en distintas partes del país.

Expertos en derechos civiles señalan que el resultado de esta investigación podría tener implicaciones significativas para el sistema educativo estadounidense. En particular, advierten que una interpretación amplia del Título VI podría limitar la capacidad de docentes y estudiantes para debatir temas políticos sensibles.

Al mismo tiempo, organizaciones judías han insistido en la necesidad de garantizar entornos seguros para todos los estudiantes, subrayando que cualquier forma de hostigamiento o discriminación debe ser investigada y sancionada.

El caso en NYC se suma a una serie de controversias recientes en campus universitarios y escuelas públicas, donde el conflicto entre Israel y Palestina ha generado protestas, debates y denuncias cruzadas.

Sigue leyendo:

* Juez bloquea deportación del activista palestino Mohsen Mahdawi

* Migrantes podrían perder la residencia si publican contenido antisemita, advierte EE.UU.

* Detienen al sospechoso de incendiar histórica sinagoga en Misisipi