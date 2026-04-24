Ola de robos de airbags en Nueva Jersey: delincuentes apuntan a autos Honda

La tranquilidad de una comunidad residencial en el condado de Bergen, en Nueva Jersey, se ha visto sacudida por una ola de robos inusuales pero cada vez más frecuentes: el hurto de airbags directamente desde el volante de vehículos estacionados.

Las autoridades de Teaneck han confirmado múltiples incidentes que, en cuestión de segundos, han dejado a decenas de conductores con costosas reparaciones y una creciente sensación de inseguridad.

De acuerdo con el Departamento de Policía de dicho municipio, al menos 13 reportes iniciales señalaron el robo de airbags del lado del conductor en vehículos Honda, concentrados en zonas cercanas a Madison Avenue y Lucy Avenue. Sin embargo, las autoridades reconocen que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que continúan recibiendo denuncias adicionales de residentes afectados.

Robos en segundos y pérdidas económicas

Pix 11 NEWS reporta que uno de los casos más impactantes es el de la familia Barnes. Ashley Barnes relató que los delincuentes robaron a 3 vehículos Honda pertenecientes a su familia (el suyo, el de su madre y el de su hermana) alrededor de la 1:45 a.m. del pasado miércoles. “Piensas que estás a salvo, especialmente frente a tu propia casa. Nunca crees que te pasará, pero puede ser cualquiera”, expresó.

El impacto económico ha sido inmediato. Cada uno de los vehículos dañados implica al menos un deducible de seguro de $500 dólares, lo que suma un total mínimo de $1,500 para la familia, sin contar posibles costos adicionales. Para quienes no cuentan con cobertura, reemplazar un airbag puede costar varios miles de dólares, lo que agrava aún más la situación.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad revelan la rapidez y precisión con la que operan los delincuentes. El alcalde de Teaneck, Mark Schwartz, aseguró que uno de los robos registrados tomó apenas 30 segundos. “Abren la puerta, sacan el airbag y se van. Todo en medio minuto”, explicó. Este nivel de eficiencia sugiere que los responsables tienen experiencia y posiblemente operan en redes organizadas.

Teri Barnes, madre de Ashley, describió la escena al descubrir lo ocurrido: “El airbag había desaparecido completamente. Entré a la casa casi llorando”. La situación se agravó al notar que no solo su vehículo había sido afectado, sino también los de sus hijas. “Me siento herida. Alguien vino, no sabemos quién ni de dónde, y violó nuestra seguridad”, añadió.

¿Por qué están robando las airbags de los autos Honda y cómo protegerse?

Otros residentes también han compartido experiencias similares. De acuerdo a ABC 7, algunos vehículos presentaban cerraduras forzadas, mientras que en otros casos los delincuentes rompieron ventanas para acceder al interior. Una estudiante universitaria, Hyojin Jeon, relató que el incidente arruinó su día desde temprano: “Sí, lloré. Tenía una clase temprano en la mañana”.

Las autoridades han identificado un patrón en los robos. Muchos ocurrieron entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada, y en calles cercanas a la Ruta 4, lo que facilitaría una rápida huida de los sospechosos. En al menos un caso, el delito escaló aún más: un automóvil fue robado porque los delincuentes encontraron la llave electrónica dentro del vehículo al intentar manipularlo.

Pero, ¿por qué los autos Honda? Según el alcalde Schwartz, estos vehículos son un objetivo frecuente debido a la alta demanda de sus piezas en el mercado negro. “Son los más comunes y probablemente los más fáciles de desarmar”, explicó. Esta tendencia ha sido comparada con la reciente ola de robos de convertidores catalíticos, que también afectó a miles de conductores en todo el país.

Ante esta situación, las autoridades locales han emitido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima. Entre ellas, se sugiere estacionar los vehículos en entradas privadas en lugar de la calle, instalar cámaras de seguridad visibles y utilizar dispositivos de bloqueo para el volante, conocidos como “clubs”, que pueden actuar como elemento disuasorio.

“Sabemos que no debería ser así, pero es la realidad actual”, reconoció Schwartz. “Los autos son caros, las reparaciones también, y los airbags son componentes valiosos que siempre se necesitan después de accidentes”. Esta combinación de factores ha convertido a estos dispositivos de seguridad en un objetivo atractivo para los delincuentes.

Mientras tanto, la policía continúa investigando los incidentes y revisando grabaciones de cámaras de seguridad en busca de pistas que permitan identificar a los responsables. La colaboración vecinal será clave para frenar esta ola delictiva que ha alterado la rutina de una comunidad que, hasta hace poco, se consideraba segura.

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