Decomiso histórico de drogas en apartamento en NJ: latino arrestado

Nankel Stuardo Solórzano, residente de 47 años de East Orange, fue detenido en una de las mayores incautaciones de drogas jamás realizadas en Nueva Jersey.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) afirma haber incautado grandes cantidades de narcóticos y armas, incluyendo suficiente fentanilo como para matar a millones de personas.

Los investigadores señalan que la red criminal tenía como objetivo a los residentes de Clifton, Nueva Jersey. “Las fuerzas del orden recuperaron más de 40 kilogramos de fentanilo, aproximadamente 52 kilogramos de metanfetamina y más de 2 kilogramos de cocaína crack —también conocida como base de cocaína—”, declaró el fiscal federal Robert Frazier en un comunicado. Asimismo incautaron un fusil AK-47, una escopeta y varias armas cortas.

La DEA actuó tras recibir un aviso de un informante confidencial. Sus agentes, en colaboración con o autoridades de Nueva Jersey, organizaron un operativo de vigilancia frente a dos garajes situados cerca de un complejo de apartamentos en Clifton.

Bastaron sólo pocos días para desmantelar una red de narcotráfico que, según los agentes, había puesto en las calles millones de dosis de drogas peligrosas. Durante dos días los agentes observaron las transacciones de drogas realizadas por dos informantes confidenciales; y luego ambos declararon haberse reunido con Solórzano en un estacionamiento.

Los informantes se retiraron del lugar con unas bolsas que los agentes incautaron posteriormente; cada una de ellas contenía un kilogramo de narcóticos adulterados con fentanilo. «Una organización de esta magnitud está abasteciendo a muchos de los puntos de venta en el estado de Nueva Jersey, Nueva York, El Bronx y Washington Heights. Estos kilos se distribuyen a las personas que dirigen los puntos de venta y, posteriormente, a quienes se encargan de distribuirlos y de matar a ciudadanos estadounidenses», declaró Christopher Robers, agente de la DEA en Nueva York.

Sólo el cargo que imputa a Solórzano la posesión de armas de fuego en el marco de un delito de tráfico de drogas conlleva una pena máxima potencial de cadena perpetua, una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión y una multa máxima de $250,000 dólares. El cargo de posesión de armas de fuego y municiones por parte de un delincuente convicto conlleva una pena máxima de 15 años de prisión y una multa máxima de $250,000.

Este mes dos personas han fallecido en Brooklyn (NYC) tras ser arrestadas con drogas. También Heidi Rodríguez (48) fue acusada de varios delitos graves tras una investigación realizada por la Unidad de Narcóticos del Departamento de Policía del condado Westchester de Nueva York. “La cantidad de fentanilo incautada era tan grande que tenía el potencial de matar a millones de personas, lo cual subraya el peligro que representan aquellos que trafican con este veneno”, declaró en un comunicado el Fiscal del Distrito Suffolk, Raymond A. Tierney.

A fines de marzo de 2026 la DEA acusó a Arístides Cabrera, alias “Buddha”, como sospechoso de delitos relacionados con drogas que resultaron en el envenenamiento mortal de un niño de 12 años en su hogar en El Bronx (NYC).

En febrero un padre y su novia fueron acusados por el envenenamiento fatal con fentanilo de un niño de 4 años en Brooklyn (NYC). En enero seis residentes de El Bronx (NYC) fueron arrestados en relación con la incautación de 13 libras de fentanilo valoradas en $1 millón de dólares. En diciembre Víctor Garrido fue arrestado luego de que la Agencia Antidrogas (DEA) hallase 300 libras (130 kilogramos) de metanfetamina cristalina ocultos en su camión de frutas en Brooklyn (NYC).

En marzo de 2025 Joshua Guzmán fue acusado de vender fentanilo y otros narcóticos a agentes de policía encubiertos, y además por proporcionar carfentanilo, otra sustancia letal, causando la muerte de un joven de 27 años en Long Island (NY). En julio de 2024 ocho hispanos de tres familias fueron acusados por venta de drogas y armas desde una tienda y un auto estacionado afuera del estadio de los NY Yankees, crimen que se practicaba incluso durante partidos de beisbol, según los fiscales.

En otro caso similar, en mayo de ese año 30 personas fueron arrestadas en una redada de drogas y armas en el condado Orange de Nueva York, en una de las más grandes operaciones antinarcóticos en la historia de esa región. Muchas de las armas y drogas se vendían desde un camión de comida en el centro de Newburgh, al lado del tribunal de la ciudad. También ese mes 21 sospechosos fueron detenidos en una redada masiva antidrogas en Staten Island (NYC). El grupo incluye al empresario y líder comunitario Ettore Mazzei, quien fue acusado de 61 cargos por tráfico de drogas, extorsión y fraude.

En septiembre de 2023 un bebé hispano murió en El Bronx (NYC) tras consumir fentanilo que estaba almacenado ilegalmente en su guardería. El creciente suministro de fentanilo ha exacerbado la epidemia de drogas en la ciudad de Nueva York: el mortal opioide se detecta en el 80% de las muertes por sobredosis, según el Departamento de Salud (DOH).

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