Película de Scorsese sobre el papa Francisco ya vio la luz

La voz de Martin Scorsese volvió a escucharse en una sala muy particular, en esta oportunidad con una función privada dentro del Vaticano donde compartió por primera vez “Aldeas: The Final Dream of Pope Francis”, su nuevo documental dedicado a papa Francisco.

La presentación se integró a las actividades que recuerdan el primer aniversario de la muerte del pontífice, con quien el realizador mantuvo una relación cercana en la última década.

La cinta, que Scorsese codirige junto con Johnny Shipley y Clare Tavernor, reúne las últimas conversaciones extensas que el papa concedió antes de su fallecimiento. Esta propuesta busca capturar la mirada espiritual del pontífice y su vínculo con el proyecto educativo que marcó los últimos años de su misión: Scholas Occurrentes.

Un recorrido por territorios y memorias

El documental se filmó en Italia, Indonesia, Gambia y la propia Ciudad del Vaticano, y acompaña a comunidades que encontraron en el cine una herramienta para contar sus propias realidades. Esa iniciativa responde al objetivo central de Scholas Occurrentes, acercar a jóvenes de contextos distintos para que narren historias que hablen de ellos mismos y de sus entornos.

Entre los momentos más íntimos de la película aparece el regreso de Scorsese al pueblo siciliano donde vivió su abuelo. Allí conversa con jóvenes locales, observa sus primeros ensayos cinematográficos y los guía en la creación de su corto. Ese acercamiento resume la intención del documental a través de un diálogo entre generaciones que se conectan a través del arte.

Un gesto de amistad convertido en proyecto

La relación entre Scorsese y el pontífice no era algo nuevo. El realizador ha explorado temas de espiritualidad y fe en trabajos como “Silence” y “The Last Temptation of Christ”, obras que despertaron temas profundos sobre la búsqueda interior. Con el tiempo, esa sensibilidad artística generó encuentros personales entre ambos. En 2024, Scorsese, incluso, le obsequió al papa un libro de fotografías de su película “Killers of the Flower Moon”.

En 2023, el director viajó a Roma para participar en la conferencia Global Aesthetics of the Catholic Imagination, un evento organizado por el propio Francisco que reunió a creadores de distintos países. Fue allí, según relatan los involucrados, cuando el pontífice le pidió que supervisara lo que luego se convertiría en “Aldeas…”.

Las palabras que sostienen el homenaje

Tras la función privada, Scorsese compartió un mensaje que recogió el medio “Deadline”: “Esta película es un homenaje al santo padre. Honra su memoria al encarnar el espíritu de su ministerio y su sueño de crear una cultura cada vez más humana. En este momento de la historia, creo que eso no es sólo un sueño, sino una necesidad”, afirmó.

El comunicado oficial del filme también recupera una reflexión del papa pronunciada al inicio del proceso creativo: “(Es) un proyecto extraordinariamente poético y profundamente transformador, porque llega a la raíz misma de la vida humana: nuestra sociabilidad, nuestros conflictos y la esencia misma del recorrido de la vida”.

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