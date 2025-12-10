Hija de Martin Scorsese debutó como directora para televisión

El pasado 7 de noviembre se estrenó el último episodio de la segunda temporada de ‘Martin Scorsese Presents: The Saints’, la docuserie creada y presentada por el cineasta estadounidense Martin Scorsese.

Este episodio no solo llamó la atención como fin de temporada, sino por haber significado el debut de Francesca Scorsese como directora. La joven de 26 años, quien es hija del ganador del Oscar, fue la encargada de darle sentido al episodio que siguió la vida de Carlo Acutis, quien fue canonizado por el Papa León XIV el pasado 7 de septiembre.

Acutis se convirtió enen la primera persona nacida en la década de 1990 en alcanzar la santidad, es decir, es el primer santo millennial de la Iglesia Católica.

En una entrevista dada por la joven directora a ‘Variety’ explicó que siguió muchos de los consejos de su padre. Sin embargo, durante el rodaje se tuvo que ir enfrentando a retos que no pueden ser evitados ni al ser hija de uno de los directores de cine de más prestigio en los últimos años.

Francesa contó que tuvo que grabar las escenas en la Basílica de Santa Clara en apenas 30 minutos. Confiesa que fue “expulsada apresuradamente por monjas descontentas”.

Además de ser la hija de Scorsese, la joven directora se graduó en 2023 de la Tisch School of the Arts de Nueva York y hasta la fecha ha dirigido tres cortometrajes. Además, comenzó su carrera como actriz al participar en la serie de HBO ‘We Are Who We Are’, dirigida por Luca Guadagnino.

Sin embargo, Francesca es popularmente conocida por su cuenta de TikTok, en la que suele hacer videos graciosos acompañada de su padre.

