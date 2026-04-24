Robert De Niro se une a la lista de personas en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros.

Al mismo tiempo que las conversaciones sobre la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance, las estrellas y trabajadores de Hollywood están firmando una petición en contra de esta fusión. Hasta ahora se han reunido 4,000 firmas y entre ellas está la de reconocidas personalidades.

Hace 10 días se informó de la existencia de esta petición y para ese momento había solo 1,000 firmas, entre ellos estaban Jane Fonda, Ben Stiller, Emma Thompson, Javier Bardem y Denis Villeneuve. Ahora, entre los nuevos firmantes están Robert De Niro, Sofia Coppola y Holly Hunter.

Según “Variety”, esta petición cuenta con actores y directores, entre los que se incluye a más de 75 ganadores y nominados al Oscar. En la carta, se explica la razón por la que rechazan esta fusión: “El resultado serán menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo. De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro”.

La carta está disponible de forma pública en BlockTheMerger.com.

Paramount sigue avanzando con la compra

Este jueves también se ha informado que en el último encuentro de accionistas de Warner Bros. Discovery se aprobó el acuerdo de $111 mil millones de dólares que Paramount Skydance ofreció para adquirir el conglomerado.

Aunque están a favor de la fusión y de que Warner y todas sus marcas pasen a ser dirigidas por David Ellison, no están de acuerdo con los paquetes de compensación que se les ofrece a David Zaslav, actual director de Warner Bros., y los demás directivos.

Según lo que informa “Variety”, aunque los accionistas estén en contra, eso no significa que las compensaciones no sucedan.

Lo que falta ahora para que se cierre la fusión es la aprobación regulatoria del Departamento de Justicia y de las autoridades europeas. Mientras se espera esta aprobación, miembros de Hollywood seguirán firmando su rechazo y también hay fiscales estatales que planifican bloquear el acuerdo.

Sigue leyendo:

• Paul Thomas Anderson reconoce el trabajo hecho por los productores de Warner Bros. Pictures

• ‘The Bride!’ se convierte en un fracaso en taquilla para Warner Bros. Pictures

• Warner Bros. estaría preparando una película de ‘Game of Thrones’