Bonucci pide que Guardiola lidere un “cambio radical” en Italia

En medio de la fuerte crisis deportiva e institucional que generó un nuevo fracaso de la selección de Italia, que por tercera vez consecutiva se quedó afuera de un Mundial, la Azzurra sigue sin DT tras la salida de Gennaro Gattuso.

Ante este presente, el histórico Leonardo Bonucci ya se pronunció con respecto a quién quiere que sea su reemplazante: Pep Guardiola.

“Si de verdad hay ganas de empezar de nuevo, yo volvería a la posibilidad mencionada de traer a Pep Guardiola”, afirmó el ex defensor italiano, quien además, justificó su elección: “Tenerlo significaría introducir un cambio radical con respecto a todo lo que ha sido el pasado”.

Ante la clara dificultad que puede tener convencer a Guardiola de asumir como entrenador de la selección italiana, Bonucci expresó: “Creo que es muy difícil, pero soñar en este momento no cuesta nada”. En la misma línea, en la previa de los premios Laureus del deporte, remarcó: “La selección de hoy, si la comparo con la nuestra que ganó la Eurocopa hace 5 años, por técnica y talento es sin duda superior”.

Y apuntó: “Lo que falta es un punto de crecimiento a nivel de liderazgo y personalidad porque en los partidos que pesan es lo que marca la diferencia”. Bonucci también consideró fundamental “una alianza entre política y fútbol”, pero sobre todo, cree que Italia necesitará tiempo para volver a ser la que era.

“Espero que este fracaso de la selección italiana pueda ser un nuevo inicio”, cerró.

Leonardo Bonucci quiere un cambio en la selección. AP Photo/Manu Fernandez

Silvio Baldini como interino

Silvio Baldini, el técnico de la selección Sub 21 de Italia, se hará cargo del equipo nacional absoluto para los amistosos internacionales del próximo mes. El nombramiento de Baldini como técnico interino se anunció este viernes, 10 días después de que Italia volviera a no clasificarse para la Copa del Mundo.

“La selección nacional volverá a la acción en menos de dos meses, enfrentándose a Luxemburgo el miércoles 3 de junio en el Estadio de Luxemburgo, y el domingo 7 de junio en el Estadio Pankritio de Heraklion, Creta, en otro partido amistoso contra Grecia. La selección Azzurri estará dirigida por el seleccionador sub-21 Silvio Baldini, quien contará con el apoyo de su cuerpo técnico”, fue el comunicado de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

La derrota de Italia en la tanda de penales ante Bosnia-Herzegovina, que decretó que el cuatro veces campeón del mundo se perderá un tercer Mundial consecutivo, precipitó las renuncias del presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, y del técnico Gennaro Gattuso.

Baldini, de 67 años y con largo recorrido en clubes de Italia aunque sin ningún título obtenido, dará entonces el salto para los partidos amistosos contra Luxemburgo y contra Grecia. Aunque lo más probable es que se decida un nuevo técnico permanente después de que se nombre al reemplazo de Gravina, con elecciones convocadas para el 22 de junio.

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