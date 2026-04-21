Reportan baja venta de entradas para el partido inaugural de EE.UU. en el SoFi Stadium del Mundial 2026

Mientras la FIFA anuncia una última fase de venta de entradas para el Mundial 2026, el partido inaugural de la selección de Estados Unidos ante Paraguay en el SoFi Stadium en Inglewood, California muestra señales de estancamiento, con cifras de venta por debajo de encuentros de menor perfil en la misma sede.

Un reporte de The Athletic detalla que se han vendido al rededor de 40,934 boletos para el duelo del 12 de junio entre Estados Unidos y Paraguay.

La cifra contrasta con las 50,661 entradas vendidas para el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda, programado tres días después en el mismo recinto de Los Ángeles.

Preocupa venta de entradas. AP Photo/Eric Thayer

FIFA batalla para vender juego inaugural de EU

Con una capacidad establecida por la FIFA de 69,650 espectadores para el torneo, la brecha sugiere que miles de asientos permanecen vacíos.

Aunque el organismo rector del futbol se limitó a declarar que la venta sigue siendo “sólida” y calificó de “irresponsable” la difusión de estas cifras, no ofreció datos que refuten el reporte ni aclaró si el inventario restante corresponde a paquetes corporativos o de hospitalidad.

El factor determinante parece residir en el costo. Al inicio de la comercialización en octubre, la FIFA catalogó este partido como el tercero más caro del certamen, sólo superado por la final y una semifinal. Los precios para las categorías 1 y 2 se fijaron en $2,730 y $1,940 dólares, respectivamente.

A diferencia de la mayoría de los 104 partidos del Mundial, donde la alta demanda permitió a la FIFA aplicar aumentos progresivos, los precios para el debut estadunidense se han mantenido congelados ante la baja respuesta del público. En comparación, el boleto de Categoría 1 para el partido inaugural de México ante Sudáfrica escaló de $1,825 dólares a $2,985 dólares en el mismo periodo.

Éxito en taquilla según la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sostuvo recientemente que la organización ha vendido cerca de 5 millones de las 6.7 millones de entradas totales, argumentando que se reservan lotes de forma estratégica.

Sin embargo, el caso de Los Ángeles evidencia que, para ciertos encuentros, la estrategia de precios elevados ha generado una barrera que ni siquiera el entusiasmo por el equipo anfitrión ha logrado derribar.

Durante la fase de “Último Minuto” iniciada en abril, el inventario de boletos disponibles por orden de llegada apenas disminuyó de 2,529 a 2,232 en un lapso de diez días, lo que representa un ritmo de venta de apenas unas pocas decenas de entradas diarias para el evento estelar de la sede californiana.

Seguir leyendo:

Jugador de Bosnia regala cervezas y helado a fanáticos por clasificar al Mundial 2026

Gobernación de NY presentó plan alternativo para eventos en el Mundial 2026

Trabajadores del SoFi Stadium amenazan con huelga por mejoras salariales antes del Mundial 2026