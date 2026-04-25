Inter Miami suma tercer juego sin poder ganar en su nuevo estadio

El Inter Miami, con Lionel Messi y Rodrigo De Paul entre los titulares, igualó 1-1 ante New England Revolution por la jornada 10 de la MLS y sigue sin poder ganar en el Nu Stadium (tres empates).

FT at Nu Stadium 🏟️ pic.twitter.com/fPpjiqGnh3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 26, 2026

Con este resultado, Inter Miami, campeón vigente de la MLS acumula 19 puntos y es escolta en la conferencia este de Nashville SC (22).

En la próxima jornada, Las Garzas enfrentarán a Orlando City el sábado 2 de mayo, rival que actualmente ocupa la penúltima posición de la tabla y solo sumó dos victorias en el torneo.

Por el lado de New England Revolution, el compromiso siguiente también será ante los Leones, aunque en el marco de los octavos de final de la US Open Cup.

Emociones en la segunda parte

A los 55 minutos fue que se abrió el marcador, el arquero Dayne St Claire fue otra vez el salvador del elenco local con una atajada soberbia ante un remate de Turgeman, pero nada pudo hacer luego con una exquisita definición del español Carles Gil para el 1-0 de los Revs.

A los 73 minutos, Inter tuvo una doble chance para empatar. Primero, Preston Plambeck sacó un remate desde afuera del área que desvió de manera providencial Turner. Luego, Ian Fray cabeceó apenas desviado un buen centro de De Paul.

Sin embargo, a los 75′ llegó el empate del local. De Pual filtró el pase para Suárez. El uruguayo remató y, tras el rebote en el arquero, Germán Berterame estampó el 1-1.

El partido se hizo de ida y vuelta, con amplios espacios en la mitad de cancha. Tras un ataque infructuoso de Inter Miami, Langoni recuperó y aceleró a fondo para habilitar a Turgeman, quien perdió el mano a mano con St Claire.

En la réplica, Messi tuvo un disparo frontal que se desvió en un defensor y terminó en un tiro de esquina. El astro rosarino, que estuvo bien custodiado, tuvo una ocasión más en el tiempo adicionado, pero su tiro careció de potencia y fue embolsado por Turner. En la última jugada, el conjunto local pudo haber perdido el partido, pero el ataque del New England terminó en la nada.

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