Jefe del arbitraje en Italia es investigado por “fraude deportivo”

Gianluca Rocchi, responsable de la designación de árbitros en la Serie A y Serie B de Italia, está siendo investigado por una presunta “participación en fraudes deportivos”, relacionados con supuestas presiones en las salas del VAR durante compromisos de las competencias mencionadas.

Luego del fracaso de la Azzurra que quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva, las masivas renuncias de dirigentes de la Federación Italiana y del escándalo por una red de prostitución VIP con futbolistas de la máxima categoría local; la crisis en el país europeo sumo este nuevo capítulo.

La Fiscalía de Milán está llevando el caso y se están analizando hechos de 2024 y 2025. La indagación inició tras la denuncia de Domenico Rocca, exárbitro italiano, quien afirmó que el dirigente intervino en una decisión del cuerpo arbitral del VAR para sancionar un penal en el encuentro entre Udinese y Parma de marzo del año pasado.

Ese día se produjo un repentino cambio de criterio en el análisis de una posible mano dentro del área y en segundos se pasó de considerar que no era infracción a recomendar al juez principal que revisara la jugada en el monitor.

🚨 ÚLTIMA HORA | Gianluca Rocchi, árbitro de la Serie A y Serie B, investigado por complicidad en fraude deportivo.



ℹ️ La audiencia preliminar está programada para el jueves 30 de abril. pic.twitter.com/22UK2vsQAr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 25, 2026

En manos de la justicia de Italia

El expediente está en manos de la Justicia y, según La Gazzeta Dello Sport, contiene “un video que muestra al árbitro Paterna volviéndose hacia la mampara de cristal que separa la sala Lissone y preguntando si había cobrado algún penal. Inmediatamente después, llegó el llamado para revisar la jugada en el campo, para que pudiera comprobar que se había cobrado el penal”.

“Se levantó rápidamente de su puesto para golpear repetidamente el cristal de la sala del VAR para llamar su atención. A su vez, ellos llamaron al árbitro para que revisara la jugada en el campo”, explicó Rocca en su denuncia.

Otro partido que manchó a Rocchi fue el disputado entre Inter y Verona en enero de 2024. En este caso se investiga un codazo no sancionado del defensor local Alessandro Bastoni y el gol posterior de su equipo. Lo que llamó la atención fue que durante el diálogo entre el árbitro y el asistente de video, fue este último quien decidió por su cuenta validar el tanto, sin posibilidad de revisión en campo.

En medio de este panorama se reabrió la tensión entre la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) y la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), ya que la comisión en la que Rocchi está al mando opera dentro de esta última pero bajo gestión de la primera. En su descargo dejó en claro que no tiene ninguna implicación y que se defenderá de las acusaciones y situaciones penales que reciba.

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