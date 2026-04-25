Barcelona derrota al Getafe y casi asegura el título de LaLiga

El FC Barcelona dio un paso casi definitivo hacia el título de LaLiga tras imponerse con autoridad 0-2 al Getafe CF en el Coliseum, en un partido que combinó oficio, paciencia y pegada en los momentos clave.

El conjunto catalán supo ampliar la ventaja tras el tropiezo del Real Madrid, sin desesperarse para encontrar el gol.

En el tramo final del primer tiempo, un error en salida del Getafe fue castigado con precisión quirúrgica. Pau Cubarsí anticipó la jugada, Pedri leyó el momento y con un buen pase dejó solo a Fermín López, quien definió con sangre fría en el mano a mano para abrir el marcador.

What an assist by Pedri to Fermín López 😮 pic.twitter.com/0bIVX4w7ZD — ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2026

Ese gol cambió completamente el escenario. El Getafe, que esta temporada no ha logrado remontar partidos en desventaja, se vio obligado a adelantar líneas, dejando espacios que el Barcelona supo administrar con inteligencia en la segunda mitad.

Rashford liquidó la victoria para el Barcelona

El control azulgrana fue absoluto tras el descanso. Con Pedri como eje y la entrada de Frenkie de Jong para reforzar la posesión, el equipo catalán bajó el ritmo del partido, neutralizó el juego directo rival y esperó el momento adecuado para golpear de nuevo.

La sentencia llegó en el tramo final. Tras una acción defensiva clave dentro del área, el balón terminó en los pies de Robert Lewandowski, quien lanzó al espacio a Marcus Rashford. El delantero inglés no perdonó en velocidad y definió con contundencia para sellar el 0-2 definitivo.

Great ball from Cubarsí and Marcus Rashford doubles Barca's lead 👏 pic.twitter.com/NZu08UFxmR — ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2026

El resultado deja al Barcelona con una ventaja de 11 puntos sobre el Real Madrid, con apenas 15 por disputarse, una distancia que en términos competitivos roza lo irreversible.

Barcelona se medirá al Osasuna en la próxima fecha como visitante y luego recibirá en casa al Real Madrid, un duelo que puede darles el título ante su más grande rival en el Camp Nou.

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