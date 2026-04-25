Asesinan a futbolista italiano de 25 años con un destornillador tras una pelea

El futbolista italiano, Gabriele Vaccaro, de tan solo 25 años de edad, ha sido brutalmente asesinado con un destornillador en un aparcamiento de la ciudad de Pavia, en Italia.

Según ha trascendido, el futbolista que jugaba en el ASD Castrumfavara tuvo una disputa por unas pizzas.

El jugador y y sus amigos regresaban a su coche en torno a las 3:30 de la madrugada. Por el camino, se habrían cruzado con otros cinco jóvenes que habrían comenzado a burlarse de ellos y les habrían exigido que les dieran las pizzas que llevaban consigo.

La situación acabó en una fuerte pelea entre los dos grupos y con Gabriele apuñalado en el abdomen con un destornillador u otro objeto similar, como un punzón. ¿El autor? presuntamente un chico egipcio de 17 años que ya está siendo investigado.

🚨TRAGIC: Gabriele Vaccaro, 25 years old, and his friends had bought some pizzas when a group of foreigners surrounded them, allegedly trying to steal from them.



The Italian boys reacted, and during the confrontation an Egyptian immigrant stabbed Gabriele in the neck with a… pic.twitter.com/JWAGQBGJrK — David J Harris Jr (@DavidJHarrisJr) April 22, 2026

Luto en toda la comunidad

En Favara, municipio de origen de Gabriele Vaccaro, el alcalde declaró luto, y el ASD Castrum Favara, club de fútbol donde el joven jugaba como lateral derecho, también se sumó a las condolencias a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Descanse en paz Gabriele. Estamos sin palabras, incrédulos, destrozados por el dolor. Su asesinato ocurrido anoche en Pavía golpea no solo a la familia, sino a toda la comunidad y al mundo del fútbol. Gabriele, al igual que los hermanos Gerlando y Totò, fue un jugador nuestro en las filas de la Pro Favara”, indica el club italiano.

“Lo recordamos, no solo por sus habilidades deportivas, sino por su educación. Esta tarde, en señal de duelo, suspendemos la habitual animación musical con el DJ programada en el “Bruccoleri” en el antes del partido y en el entretiempo. A la familia Vaccaro, el más sincero abrazo de parte de CastrumFavara”, reza el comunicado del ASD Castrum Favara.

Un joven de 16 años ha sido detenido por el asesinato de Gabriele Vaccaro e interrogado en el Instituto penal para menores Cesare Beccaria.

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