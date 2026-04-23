Gobierno de Italia rechaza propuesta de que su selección sustituya a Irán en el Mundial 2026

El ministro de Deportes de Italia Andrea Abodi cerró filas este jueves ante la polémica sugerencia surgida desde el entorno del presidente estadounidense Donald Trump para que la selección italiana sustituya a Irán en el próximo Mundial 2026.

Abodi fue tajante al calificar la iniciativa como “no oportuna” y éticamente cuestionable. “Hay que clasificarse en el campo”, sentenció el ministro durante una ceremonia en el Palacio del Quirinal, subrayando que la meritocracia deportiva debe prevalecer sobre cualquier gestión diplomática o administrativa.

El origen de la propuesta

La controversia se originó tras las declaraciones de Paolo Zampolli enviado especial de la Casa Blanca, quien propuso formalmente al presidente de la FIFA Gianni Infantino la exclusión de Irán. Según reveló el Financial Times (FT), Zampolli argumentó que Italia, por su historial de cuatro títulos mundiales, sería el sustituto ideal en caso de que se aplicara una sanción al país asiático.

La intención de Zampolli, además de su interés personal como ciudadano italiano, parece ser un intento de reconstruir los puentes diplomáticos entre Donald Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuya relación se ha enfriado tras los recientes roces entre el mandatario estadounidense y el Papa León XIV.

Aunque el reglamento de la FIFA otorga al organismo la libertad de designar un sustituto en caso de retirada o exclusión de una selección, Abodi se mostró convencido de que, en este escenario, la medida “no es posible”.

Con esta postura, el Gobierno italiano prefiere respetar los resultados deportivos y evitar una entrada “por secretaría” que empañe la imagen de la Azzurra, a pesar de la magnitud de la cita mundialista organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

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