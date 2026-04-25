Tendencias de belleza que dominarán el verano 2026

El Amazon Summer Beauty Event regresa en su cuarta edición del 27 de abril al 10 de mayo, una de las plataformas más influyentes para descubrir tendencias y renovar la rutina de belleza. Con descuentos de hasta el 30%, ofertas flash y sets exclusivos, el evento no solo impulsa las compras previas al verano y al Día de las Madres, sino que también revela hacia dónde se dirige la industria.

En entrevista, Camille Nordby, líder de belleza premium en Amazon U.S. Stores, identifica tres grandes tendencias que dominarán la temporada. La primera es la evolución del protector solar. “Esperamos ver una tendencia continua hacia una mayor sofisticación y diversificación en la categoría”, explica, destacando especialmente los SPF minerales “que no dejan ese residuo blanco”. La innovación en texturas y formatos convierte este paso esencial en una experiencia mucho más atractiva para el consumidor moderno.

La segunda tendencia es el auge imparable de las fragancias. “Las fragancias han tenido una reinvención total y un gran momento, especialmente impulsadas por la Generación Z”, afirma Nordby. El fenómeno del fragrance layering refleja una nueva forma de usar el perfume como herramienta de expresión personal, impulsando tanto a marcas tradicionales como a propuestas independientes.

Las fragancias son una gran tendencia entre los Gen Z, según Camille Nordby, líder de belleza premium en Amazon U.S. Stores./Foto: Robbie Nero @robbienero.jpeg.

El tercer movimiento clave está en el cuidado corporal, donde la ciencia del skincare se expande más allá del rostro. “Los consumidores están mucho más informados… conocen la ciencia detrás del cuidado de la piel y ahora esperan lo mismo para el cuerpo”, señala. Ingredientes activos como los ácidos exfoliantes o el retinol comienzan a integrarse en productos corporales con resultados más visibles.

Además, Nordby subraya el crecimiento acelerado del K-beauty: “Vemos que la belleza coreana crece aproximadamente tres veces más rápido que nuestro negocio principal de belleza”, confirmando su posición como uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

La piel del cuerpo también debe ser tratada con ingredientes de calidad./Foto: Robbie Nero @robbienero.jpeg.

Entre sus recomendaciones personales, destaca el Double Serum de Clarins y su interés por probar nuevas tecnologías: “Siento que la terapia de luz roja es la próxima frontera del antienvejecimiento que quiero probar”.

Para aprovechar al máximo el evento, la experta recomienda utilizar Rufus, el asistente de inteligencia artificial de Amazon, capaz de ofrecer recomendaciones hiperpersonalizadas.