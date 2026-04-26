Asociación de Corresponsales evaluará cómo proceder tras tiroteo en evento con Trump

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) anunció este domingo que su junta directiva se reunirá en los próximos días para evaluar lo ocurrido durante el tiroteo del sábado en el Washington Hilton en el que se encontraba el presidente Donald Trump y determinar cómo proceder tras el incidente.

“Nos reuniremos para evaluar lo sucedido y decidir los próximos pasos”, señaló la presidenta de la organización, Weijia Jiang, en un comunicado emitido un día después del ataque ocurrido durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

La asociación indicó que ofrecerá actualizaciones tan pronto como haya nueva información disponible.

La WHCA calificó el tiroteo como “un momento aterrador” para todos los asistentes al evento, que congregaba a miles de invitados, entre ellos Trump, la primera dama y el vicepresidente. Ninguno de ellos resultó herido.

En su declaración, la organización expresó su “más profundo agradecimiento” al Servicio Secreto y a las demás agencias de seguridad por su rápida respuesta. Según destacó, su actuación permitió proteger a los asistentes dentro del salón y en las áreas circundantes.

También deseó una pronta y completa recuperación al agente que resultó herido mientras cumplía con su deber.

Elogia a los periodistas

La asociación subrayó que la cena anual tiene como propósito celebrar la Primera Enmienda y el trabajo diario de los periodistas que la defienden. En ese sentido, elogió la reacción de los reporteros presentes, quienes comenzaron a informar casi de inmediato tras el ataque.

“Anoche, esos periodistas demostraron exactamente la calma y el valor que exige esta profesión”, afirmó Jiang. “Estamos orgullosos de todos los que estaban en esa sala”.

El presidente Trump anunció el sábado por la noche que la cena será reprogramada para dentro de un mes, tras la interrupción causada por el tiroteo.

Mientras tanto, el presunto autor del ataque, Cole Allen, de 31 años y originario de California, permanece bajo custodia en un hospital mientras se le realiza una evaluación psiquiátrica. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Washington este lunes.

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