Carlos Vives vuelve a llenar el Radio City Music Hall y reafirma su conexión con Nueva York

La Gran Manzana se rindió al ritmo del vallenato de Carlos Vives, quien volvió a llenar el Radio City Music Hall y reafirmó su estrecha conexión con el público Neoyorquino. Con un rotundo sold out, el artista colombiano presentó su “Tour al Sol”, convirtiendo el histórico recinto en una vibrante celebración de sus raíces y evolución musical.

El artista colombiano ofreció un espectáculo que fue mucho más que un concierto: un recorrido musical cargado de emoción, identidad y celebración cultural. Desde los primeros acordes, el público, diverso y vibrante, se puso de pie para cantar y bailar cada uno de sus éxitos, confirmando que Vives sigue siendo el indiscutible Rey del Vallenato fusionado.

Uno de los puntos más altos de la velada ocurrió cuando la intimidad se apoderó del escenario: Carlos Vives invitó a su hija, Lucía Vives, para interpretar una conmovedora versión de “Fruta Fresca”. El clásico cobró una nueva dimensión en este dueto, transformándose en un momento cargado de complicidad y emoción que arrancó ovaciones entre los asistentes.

Su hija, Lucía Vives, lo acompañó en el escenario para interpretar “Fruta Fresca”. Foto: @elindiovalencia

La sofisticación musical subió de nivel con la aparición del maestro Sergio George. El productor, arquitecto de éxitos para figuras como Marc Anthony y Celia Cruz, acompañó a Vives en un segmento que celebró la evolución y el impacto global de la música tropical.

La Provincia: El rugido del Caribe

El sonido impecable de la noche corrió a cargo de La Provincia, la banda que ha custodiado la esencia de Vives por décadas. La maestría de la agrupación quedó sellada con la intervención de Mayte Montero, quien con 24 años de trayectoria junto al cantante, hizo vibrar el Radio City con los sonidos ancestrales de su gaita, conectando directamente con las raíces del Caribe colombiano.

El maestro Sergio George también acompañó a Vives durante el espectáculo.@yosifphotos

El repertorio mantuvo un balance entre clásicos y material reciente, en línea con el concepto del “Tour al Sol”, que recorre distintas etapas emocionales a través de la música. Durante la noche, el público acompañó temas emblemáticos como “La tierra del olvido”, que celebra más de 30 años desde su lanzamiento y marcó un punto clave en la proyección internacional de Carlos Vives, junto a canciones de su más reciente producción, “El último disco”, incluyendo el sencillo “Te dedico”.

Con más de tres décadas de trayectoria, Carlos Vives continúa consolidando un estilo que fusiona el vallenato con sonidos contemporáneos. Su paso por Nueva York, como parte del “Tour al Sol”, una gira que recorre múltiples ciudades en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, y reafirma el lazo que lo une con el público latino en la ciudad.