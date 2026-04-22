Carlos Vives y Juan Luis Guerra se unen en “Buscando el mar”

Hay amistades que se sienten como un pentagrama en pausa, esperando el acorde correcto para sonar. Así como la de Carlos Vives y Juan Luis Guerra, quienes después de décadas de admiración mutua estrenaron por fin “Buscando el mar”, una colaboración que mezcla raíces, memoria y espiritualidad.

El lanzamiento llegó acompañado de conversaciones profundas entre ambos artistas. Desde Santo Domingo, Guerra habló con entusiasmo de este encuentro musical y lo resumió con una frase que guarda la calidez de su estilo: “Era el momento perfecto y todo tiene su hora debajo del cielo”. Para él, esta unión representaba algo “esencial y perfecto” en este punto de sus carreras.

Vives lo vivió como un gesto íntimo: “Para mí es completar mi álbum familiar”, expresó. También señaló que siente a quienes hablan y cantan en español como una sola familia, una idea que marcó su manera de entender esta colaboración.

Territorios, memorias y la huella de un acordeón

El tema se grabó entre Bogotá y Santo Domingo, con una inspiración que vuelve a los escenarios que Vives ha explorado en su proyecto “Cumbiana”. En esta ocasión, la ciénaga del delta del Río Grande aparece como punto de partida, un espacio atravesado por la literatura de Gabriel García Márquez y la conexión cultural entre el Caribe, Colombia y República Dominicana.

“Que la gente de allá se sienta orgullosa, de que Juan Luis Guerra toca ese tema, que Juan Luis Guerra los acompaña con esta canción”, dijo el colombiano.

La influencia caribeña también se nota en la historia personal de Guerra, quien recordó cómo la cumbia lo atrapó cuando era estudiante de música en Berklee. Allí descubrió el álbum “Cumbia & Jazz Fusion” de Charles Mingus, una obra que lo llevó a mirar hacia Colombia con otros ojos. Su admiración por Vives viene de esos años: “He venido admirando la música y la trayectoria de Carlos por mucho tiempo”, comentó.

En la grabación destaca además el acordeón de Egidio Cuadrado, figura esencial del vallenato y compañero musical de Vives desde 1985. Su fallecimiento hace dos años convierte la pieza en un homenaje que quedó registrado gracias a que alcanzó a grabar su parte. Incluso se escucha un grito de Vives dedicado a él: “Estoy seguro de que lo debe estar disfrutando”, afirmó el cantante.

Una historia compartida dentro y fuera del escenario

La relación entre ambos artistas tiene décadas de anécdotas. Para la portada del sencillo escogieron una fotografía en blanco y negro de los años noventa, tomada en Cartagena. Vives luce el pelo largo, Guerra su habitual boina, y ambos visten ropa que hoy bien podría reinterpretar cualquier joven. “Eso fue en tu casa desayunando”, recordó Guerra entre risas.

Ese retrato llegó después de un momento clave para ambos: los Premios Ondas de 1994, donde Guerra fue reconocido como mejor artista o grupo latino, Vives obtuvo el galardón a artista revelación latino y Julio Iglesias recibió un homenaje a la trayectoria. Años más tarde, cada uno sería nombrado Persona del Año por La Academia Latina de la Grabación: Juan Luis Guerra en 2007 y Carlos Vives en 2024.

La lírica de “Buscando el mar” es mayoritariamente creación de Vives, aunque Guerra contó que se vinculó profundamente con su espiritualidad. El colombiano lo resume con claridad: “Siempre he querido que mis canciones digan cosas que le sirvan a la gente. Que les gusten a los niños, que les gusten a los viejos, que les gusten a los tíos, a los papás, a los hermanos. Creo que estamos haciendo música de Dios”.

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