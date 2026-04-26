Dana White se hace viral por quedarse inmóvil durante tiroteo en cena de corresponsales de la Casa Blanca

Dana White se volvió tendencia mundial tras permanecer completamente inmóvil durante el tiroteo que irrumpió en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un episodio que coincidió con el tercer atentado contra Donald Trump desde 2024.

El incidente ocurrió la noche del sábado en el hotel Washington Hilton, cuando fuerzas de seguridad se apresuraron a evacuar al presidente Donald Trump, a su esposa Melania y al vicepresidente J.D. Vance en medio del caos.

Mientras los agentes activaban el protocolo de emergencia, la reacción impasible de White quedó registrada en video y se viralizó de inmediato.

Tras convertirse en tendencia por su calma dentro de un caos en el que la mayoría de los presentes en el salón se tiraron al suelo, White describió más tarde el incidente.

“Empezó a hacer ruido. Las mesas estaban volteando, todos los tipos entrando corriendo con armas, y gritaban que se bajaran. No me bajé. Fue increíble. Literalmente, tomé cada minuto. Y fue una experiencia bastante loca y única”, dijo el mandamás de UFC.

Este atentado frustrado contra Trump ocurre meses antes del evento que organiza UFC en la Casa Blanca y que contará con medidas de seguridad a la altura de un Super Bowl por parte de todas las agencias federales involucradas en la supervisión del evento del 14 de junio.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declararon a la cadena TMZ Sports que el evento de la Casa Blanca contará con medidas de seguridad de Clasificación de Evaluación de Eventos Especiales de Nivel 1 (SEAR).

Por otra parte, la cena quedó cancelada luego del incidente donde se arrestó a un hombre de 31 años oriundo de California e identificado como Tomas Cole.

Según los reportes, el atacante llevaba una escopeta, una pistola y cuchillos, aparentemente apuntando al presidente de 79 años antes de intercambiar disparos con la seguridad.

Nunca se acercó, pero el incidente forzó la cancelación inmediata del evento. Un agente resultó herido en el pecho, pero el impacto fue reducido por el chaleco antibalas.



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