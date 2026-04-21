UFC Freedom 250 en la Casa Blanca contará con medidas de seguridad tipo Super Bowl

El evento de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca contará con medidas de seguridad a la altura de un Super Bowl por parte de todas las agencias federales involucradas en la supervisión del próximo evento el 14 de junio.

El pasado lunes, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declararon a la cadena TMZ Sports que el evento de la Casa Blanca contará con medidas de seguridad de Clasificación de Evaluación de Eventos Especiales de Nivel 1 (SEAR).

El DHS cuenta con cinco niveles diferentes de SEAR para eventos especiales. En el caso de la Casa Blanca, al ser considerado un evento significativo “con importancia nacional y/o internacional que requiere un amplio apoyo interinstitucional federal”.

Este estatus requerirá que múltiples agencias estén monitoreando y colaborando entre sí durante el evento. Incluso se podría incluir a equipos caninos de detección de explosivos, evaluaciones de riesgos cibernéticos, equipos de detección de inteligencia, seguridad aérea y apoyo a operaciones tácticas.

El evento de UFC Freedom 250 contará con asientos limitados y bajo invitación exclusiva. Sin embargo, al menos 90.000 fanáticos verán el evento en pantallas grandes en el UFC Fan Fest, que tendrá lugar el 13 de junio en el Ellipse. Este evento también contará con seguridad de nivel SEAR 1.

Niveles de seguridad para eventos

1- Eventos de importancia nacional y/o internacional que requieren un amplio apoyo interinstitucional federal.

2- Eventos de importancia nacional y/o internacional que pueden requerir algún nivel de apoyo interinstitucional federal.

3- Eventos de importancia nacional y/o internacional que requieren solo un apoyo federal limitado.

4- Eventos de importancia nacional limitada que se gestionan a nivel estatal y local.

5- Eventos que pueden ser reconocidos a nivel nacional, pero que generalmente tienen importancia local o estatal.

La velada forma parte de la celebración de los 250 años de independencia de Estados Unidos y se llevará a cabo el 14 de junio, mismo día del cumpleaños 80 de Donald Trump.

En julio de 2025, Trump asomó esta posibilidad que hoy es una realidad. El presidente es fan de la UFC y tiene una larga amistad con Dana White desde hace 25 años.



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