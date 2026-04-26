El secreto para que tus papas y cebollas duren el doble (y por qué nunca debes juntarlas)

Un chef, un cocinero o un ingeniero en alimentos tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para saber cuáles son las mejores maneras de manejar los alimentos para que duren más tiempo sin perder sus propiedades organolépticas. En esta ocasión, el reconocido chef Michelin Jordi Cruz revela sus mejores trucos para guardar las papas, cebollas y ajos, garantizando que mantengan su textura y sabor por mucho más tiempo.

Cruz, con su amplia trayectoria en restaurantes galardonados con Estrellas Michelin, explica cómo los compuestos químicos de estos alimentos interactúan entre sí, acelerando o preservando los tiempos de maduración.

El papel del gas etileno en tu cocina

Las papas germinadas son potencialmente tóxicas para el consumo humano. Crédito: Shutterstock

Uno de los grandes secretos que debe ser del dominio de toda persona que cocina es que la cebolla emite un gas llamado etileno. Esta es una hormona vegetal que, al igual que ocurre con las manzanas, actúa como un regulador del crecimiento que acelera la maduración y la germinación de ciertas semillas, raíces y tubérculos.

Por esta razón, cuando guardamos cebollas junto a las papas, estas últimas tienden a brotar rápidamente. Este proceso activa la producción de solanina, un compuesto alcaloide que puede ser tóxico en grandes cantidades. El chef aclara que lo más recomendable es evitar el consumo de papas germinadas; aunque se requeriría una ingesta muy alta para una intoxicación grave, por seguridad alimentaria, lo mejor es descartarlas.

El ajo: el protector natural de la papa

El ajo tiene muchos componentes antimicrobianos activos, pero la alicina es la más investigada.

Crédito: Karolina Grabowska | Pexels

Por el contrario, con el ajo sucede un fenómeno fascinante gracias a que contiene alicina y otros compuestos azufrados. Estas sustancias tienen la capacidad de inhibir la germinación de raíces y tubérculos, funcionando como un conservante natural para las papas.

En resumen, para una conservación perfecta:

Si la papa está verde o inmadura: Puedes colocarla cerca de las cebollas para acelerar su maduración gracias al etileno.

Puedes colocarla cerca de las para gracias al etileno. Si la papa está en su punto óptimo: Mantén las cebollas lejos y coloca los ajos cerca para protegerlas y evitar que broten.

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