ICE libera de nuevo a familia egipcia tras volver a detenerla

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) liberó nuevamente este domingo a la familia egipcia El Gamal, un día después de haberla arrestado otra vez tras su salida de un centro de detención en Texas.

La familia, integrada por Hayam El Gamal y sus cinco hijos, había recuperado su libertad el jueves por orden de un juez federal. Sin embargo, el sábado fue detenida de nuevo cuando regresaba a su vivienda en Colorado.

Tras el nuevo arresto, agentes de ICE trasladaron a la madre y a sus hijos, de entre 5 y 18 años, a un avión con destino inicial al aeropuerto Willow Run, en Michigan. Según sus abogados, el plan era continuar posteriormente hacia un país fuera de Estados Unidos que no fue identificado.

Ese traslado se interrumpió antes de concretarse. Un juez federal del oeste de Texas ordenó de emergencia que la familia permaneciera en territorio estadounidense mientras se resuelve el litigio en curso sobre su situación migratoria.

Con el vuelo en marcha

La defensa presentó una nueva petición de habeas corpus en Colorado, además de mociones de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y el tribunal federal del oeste de Texas. La orden emitida por el juez Fred Biery frenó la deportación cuando el vuelo ya estaba en marcha.

Horas después, este domingo, ICE volvió a poner en libertad a la familia.

Los El Gamal habían permanecido detenidos desde junio del año pasado en el Centro Residencial Familiar de Dilley, en Texas, el único centro de detención para familias migrantes que sigue en funcionamiento en Estados Unidos.

Su arresto inicial se produjo después de que el exesposo de Hayam El Gamal fuera señalado como autor de un ataque contra una manifestación proisraelí en Colorado.

El caso fue comentado públicamente por el presidente Donald Trump el mismo día de la primera detención. En Truth Social, escribió que la familia “podría ser deportada tan pronto como esta noche” y los describió como “seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos”.

De acuerdo con sus abogados, la familia El Gamal es considerada la que más tiempo ha permanecido detenida en el centro de Dilley. Por ahora, permanecerá en Estados Unidos mientras continúa el proceso judicial.

Con información de EFE.

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