Disney enfrenta demanda por más de $50 mil tras denuncia de chinches en habitación de hotel

Un huésped presentó una demanda contra Disney Parks tras asegurar que sufrió múltiples picaduras de chinches durante su estancia en uno de sus hoteles en Florida, lo que le habría provocado daños físicos y emocionales permanentes.

La querella fue interpuesta el 31 de marzo en Florida por David Besse, quien exige una compensación superior a $50,000 por lo ocurrido en el Disney’s All-Star Sports Resort.

Acusaciones por infestación de chinches

Según la demanda, Besse se hospedó en el hotel en mayo de 2022 y fue picado numerosas veces por chinches durante su estancia.

El demandante acusa a la empresa de no haber inspeccionado adecuadamente las habitaciones.

El documento legal señala que, como resultado, sufrió cicatrices, lesiones corporales, dolor y sufrimiento, discapacidad, angustia mental y pérdida de la capacidad de disfrutar la vida.

Además, asegura que las secuelas se han vuelto permanentes, afectando su vida con gastos médicos, pérdida de ingresos y daños económicos.

Un hotel accesible dentro de Disney

El All-Star Sports Resort es uno de los complejos más económicos dentro del área de Disney en Orlando.

Sus habitaciones pueden costar menos de $100 por noche en temporada de descuentos, en contraste con opciones de lujo como las villas del Grand Floridian, que superan los $1,000 por noche.

El hotel cuenta con cerca de 2,000 habitaciones, distribuidas en varios edificios, lo que lo convierte en uno de los más grandes del complejo.

Opiniones divididas sobre el resort

A pesar de la demanda, algunos expertos en viajes destacan el estado del hotel. Gavin Doyle, del sitio Mickey Visit, señaló:

“Siempre me sorprende lo bien mantenidas que están las habitaciones”.

También añadió: “Disney ha estado renovando activamente todas estas habitaciones para mantenerlas en un estándar moderno. Me hospedo con frecuencia en todos los niveles de resorts en Walt Disney World y estoy bastante satisfecho alojándome en estas habitaciones”.

Antecedentes legales similares

Este no es el primer caso de este tipo. En 2017, otra demanda acusó a Disney de no mantener adecuadamente un hotel tras reportes de chinches.

Más recientemente, en 2022, la compañía pagó $100,000 para resolver una demanda relacionada con el Disneyland Hotel, donde una huésped también denunció picaduras graves.

Riesgos para la salud

Aunque las chinches no transmiten enfermedades, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés)las clasifica como una plaga de salud pública. En algunos casos, sus picaduras pueden provocar reacciones alérgicas.

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