Hospital de Long Island busca pacientes para ensayo de vacuna contra el cáncer de mama

Una nueva generación de vacunas contra el cáncer de mama está abriendo una puerta esperanzadora en la medicina moderna.

De acuerdo a ABC 7, en Stony Brook University Hospital, en Long Island, se desarrolla uno de los ensayos clínicos más avanzados a nivel mundial, con el potencial de transformar el tratamiento estándar de esta enfermedad que afecta a millones de mujeres.

Se trata del estudio fase 3 conocido como FLAMINGO-01, que evalúa una vacuna dirigida a pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, una de las variantes más agresivas del padecimiento. Este tipo de cáncer se caracteriza por el crecimiento acelerado de las células tumorales debido a la sobreexpresión de la proteína HER2, lo que incrementa el riesgo de recurrencia incluso después del tratamiento.

Entre las participantes se encuentra Christina Amitrano, una mujer de 41 años que enfrenta su tercera fase de tratamiento tras haber sido diagnosticada a los 35 años con cáncer de mama en etapa 2. Su historia refleja tanto la dureza de la enfermedad como la resiliencia de quienes buscan nuevas alternativas para evitar que el cáncer regrese.

“Es un tipo de cáncer muy agresivo, y el componente HER2 lo hace aún más complicado”, explicó Amitrano, en entrevista para el medio citado anteriormente, quien decidió integrarse al ensayo clínico con la esperanza de contribuir a un avance que podría beneficiar a futuras generaciones.

¿Cómo funciona esta vacuna contra el cáncer?

A diferencia de las vacunas tradicionales que previenen infecciones, esta innovadora terapia busca entrenar al sistema inmunológico para reconocer y atacar células cancerosas. El enfoque se basa en introducir una pequeña porción de la proteína HER2 junto con un adyuvante inmunológico, lo que estimula una respuesta defensiva del organismo.

El oncólogo Dr. Jules Cohen, del centro oncológico de Stony Brook, explicó que el objetivo es lograr que el cuerpo “aprenda” a identificar y eliminar las células tumorales antes de que puedan generar una recaída.

“Los pacientes reciben una inyección con un fragmento de la proteína HER2 que, combinado con un estimulante inmunológico, activa las defensas del organismo”, detalló el especialista.

Este tipo de inmunoterapia representa un cambio significativo frente a los tratamientos convencionales como la quimioterapia o la radiación, ya que busca prevenir la recurrencia en lugar de solo atacar tumores existentes.

Resultados preliminares alentadores

La vacuna en estudio fue desarrollada por Greenwich LifeSciences, una empresa biotecnológica con sede cerca de Houston. Según datos publicados por la compañía, los resultados preliminares muestran una reducción de hasta un 80% en la recurrencia del cáncer metastásico durante un seguimiento de 5 años.

Esta cifra supera significativamente los resultados de tratamientos actuales aprobados, que logran una reducción de recaída de alrededor del 50%. Además, no se han reportado efectos secundarios graves, lo que refuerza el potencial de la vacuna como una opción segura y eficaz.

Aunque estos datos aún deben confirmarse en esta fase avanzada del ensayo, los expertos consideran que podrían marcar un antes y un después en la lucha contra el cáncer de mama.

Participación clave en la investigación

Uno de los aspectos más importantes de este tipo de estudios es la participación de pacientes voluntarios. En ensayos de fase 3 como FLAMINGO-01, algunos participantes reciben la vacuna, mientras que otros reciben un placebo, sin saber cuál de los dos están recibiendo.

Amitrano reconoce que no sabe si ha recibido la vacuna real, pero insiste en que su participación tiene un propósito mayor.

“Ser parte de esto significa contribuir a algo que podría salvar vidas”, señaló.

El doctor Cohen subrayó el impacto potencial de estos avances con un ejemplo claro: si actualmente 25 de cada 100 mujeres experimentan una recaída y ese número se reduce a 10 gracias a la vacuna, se estarían salvando 15 vidas por cada 100 pacientes tratadas.

Un futuro prometedor en la lucha contra el cáncer

El desarrollo de vacunas contra el cáncer ha sido uno de los objetivos más ambiciosos de la investigación médica durante décadas. Sin embargo, los avances recientes en inmunoterapia han acelerado significativamente este campo, ofreciendo nuevas herramientas para combatir la enfermedad de manera más precisa y menos invasiva.

Actualmente, existen múltiples ensayos clínicos en curso que exploran diferentes tipos de vacunas para el cáncer de mama, cada una dirigida a distintos subtipos y mecanismos biológicos. Esto refleja un cambio hacia tratamientos más personalizados, adaptados a las características específicas de cada paciente.

Para la comunidad médica en Nueva York y el resto del país, el ensayo FLAMINGO-01 representa una oportunidad única de posicionarse a la vanguardia de la innovación oncológica.

¿Cómo acceder al ensayo clínico?

Las personas interesadas en obtener más información o participar en este estudio pueden comunicarse con la oficina de ensayos clínicos de Stony Brook Medicine, donde se evalúa la elegibilidad de cada paciente.

Aunque aún queda camino por recorrer antes de que esta vacuna pueda convertirse en tratamiento estándar, los resultados iniciales ofrecen una señal clara de que el futuro de la oncología podría estar cada vez más enfocado en la prevención de recaídas.

Para pacientes, la posibilidad de vivir sin el temor constante de que el cáncer regrese es una motivación suficiente para seguir adelante.

Y para la comunidad científica, cada paso en este ensayo representa una esperanza tangible de cambiar la historia del cáncer de mama para siempre.

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