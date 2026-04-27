Irán plantea nueva oferta a EE.UU. para diálogo nuclear y reabrir el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán presentaron una nueva propuesta de negociación a Estados Unidos con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz y establecer el cese de los enfrentamientos militares.

De acuerdo con información publicada por el portal Axios, en la que citó declaraciones de un funcionario estadounidense y fuentes cercanas al tema, el país persa sugiere postergar las discusiones sobre el programa nuclear de Irán para una etapa posterior.

La oferta, transmitida a través de mediadores de Pakistán, establece un alto el fuego por un periodo prolongado o el fin definitivo del conflicto bélico. Sin embargo, impuso como condición que las negociaciones nucleares inicien únicamente después de que se garantice la apertura del estrecho de Ormuz y se levante el bloqueo naval impuesto por Washington sobre los buques en puertos iraníes.

Irán no se pone de acuerdo con las demandas de EE.UU.

Según las fuentes consultadas por el medio anteriormente citado, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, presentó este plan durante sus recientes reuniones en Islamabad.

Se reportó que el liderazgo en Teherán no ha alcanzado un consenso sobre las demandas de EE. UU. respecto a la suspensión del enriquecimiento de uranio por una década y el retiro de dicho material del territorio nacional.

Postura de la Casa Blanca se mantiene

A pesar del envío de esta propuesta, la administración estadounidense mantiene una posición de presión económica. En tal sentido, el presidente Donald Trump indicó el domingo a Fox News que su intención es mantener el bloqueo naval, que afecta las exportaciones petroleras iraníes. Según el mandatario, el objetivo de esta medida es forzar a Teherán a ceder en las próximas semanas.

El estancamiento en el diálogo se profundizó tras la salida de Araqchí de Pakistán sin concretar acercamientos con Washington. Paralelamente, la Casa Blanca canceló el viaje a Islamabad de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner. Se espera que Trump analice este lunes con su equipo de trabajo el estado actual de las negociaciones y los pasos operativos a seguir ante este nuevo escenario diplomático.

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