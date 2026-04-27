Juan Soto defendió a su mánager Carlos Mendoza tras malos resultados de Mets

La estrella dominicana, Juan Soto salió en defensa del mánager Carlos Mendoza luego de la difícil jornada de los New York Mets, que fueron barridos en casa por los Colorado Rockies y profundizaron su mal inicio de temporada.

Tras las derrotas del domingo, el jardinero fue claro al asumir la responsabilidad del mal desempeño ofensivo del equipo.

“Como jugadores, tenemos que rendir. No es culpa de Mendy ni de David (Stearns). Armaron un gran equipo y nosotros somos los que tenemos que salir y responder al final del día… No es culpa de Mendoza en absoluto”, expuso Soto.

"This is not Mendy's fault or David's fault. They put a great team together. We have to be the ones that will go out there and perform. This is not [Carlos Mendoza's] fault at all."



– Juan Soto pic.twitter.com/iEIxKvQWyI — SNY (@SNYtv) April 26, 2026

El jardinero dominicano dejó claro que el plantel debe responder en el terreno y no buscar responsables fuera del clubhouse.

Carlos Mendoza no está preocupado por su puesto

“Lo único que me preocupa es que tengo que hacer que los muchachos reaccionen”, dijo Mendoza el domingo después de que sus Mets fueran barridos en una doble cartelera por los Rockies.

“Lo entiendo. Lo entiendo. O sea, apesta. Y sé que las preguntas van a seguir surgiendo. Pero mi trabajo es encontrar la manera de sacar a esos muchachos del bache. Ese es el punto clave”, declaró sobre el bajón ofensivo de Mets.

Carlos Mendoza is asked if he's worried about his job status: "The only thing I'm worried about is getting the guys going…my job is to find a way to get those guys out of the funk"



Mendoza answers "no" when asked if he's received any assurances about his job pic.twitter.com/YGYYzRnU5B — SNY Mets (@SNY_Mets) April 26, 2026

La crisis ofensiva de Nueva York quedó reflejada en la doble cartelera del domingo, donde apenas anotaron una carrera entre ambos partidos. En lo que va de campaña, los Mets suman solo 92 carreras, la cifra más baja de todas las Grandes Ligas.

Peor registro de MLB

Los Mets comparten actualmente el peor récord de las Mayores con marca de 9-19, igualados con los Philadelphia Phillies.

The Mets are 10.5 games out in the NL East after playing just 28 games pic.twitter.com/QjPaxb2mwB — SNY Mets (@SNY_Mets) April 27, 2026

El equipo tendrá jornada de descanso este lunes antes de recibir una serie de tres juegos ante los Washington Nationals en el Citi Field.

Seguir leyendo:

New York Mets caen en doble cartelera y se afianzan como el peor equipo de MLB con 15-17

Corren al puertorriqueño Alex Cora de Boston Red Sox tras marca de 10-17

Yankees dan paliza a Houston y llegan a 7 triunfos en fila