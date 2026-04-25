Yankees dan paliza a Houston y llegan a 7 triunfos en fila

Los Yankees de Nueva York derrotaron 12-4 a los Astros de Houston este viernes para llegar a siete triunfos en fila.

El equipo de Nueva York conectó cuatro jonrones y se apoyó en una buena salida de Will Warren, quien solo permitió dos carreras en seis entradas lanzadas.

Los Bombarderos del Bronx siguen en primera posición de la División Este con 2.5 juegos de ventaja sobre los Boston Red Sox. El equipo ha ganado 8 de los últimos 10 y tienen marca de 9-4 como visitante.

Yankees sacó la fuerza de jonrones en el Daikin Park de Houston

El equipo de Nueva York comenzó ganando el encuentro con un rally de tres carreras en el mismo primer inning con carrera anotada por error y luego un sencillo de Jazz Chisholm.

Ryan McMahon inició la fiesta de jonrones con un cuadrangular en el segundo capítulo y Chisholm se unió en el cuarto episodio para ampliar el marcador 5-1.

En el sexto inning los Yankees fabricaron tres carreras más, todas ante el abridor Lance McCullers.

Giancarlo Stanton conectó un sencillo de una carrera, al igual que José Caballero con un hit y Trent Grisham trajeron otra con elevado de sacrificio.

Ben Rice conectó su noveno jonrón de la temporada en el séptimo inning y los Yankees coronaron otro rally de cuatro carreras con cuadrangular de José Caballero.

Braden Shewmake y Yainer Díaz conectaron jonrones solitarios en la parte baja del séptimo episodio para dejar el marcador 12-5 en el primer juego de la serie en el Daikin Park.

El zurdo Ryan Weathers será el abridor de este sábado contra el derecho Mike Burrows, quien tiene efectividad de 6.75 y récord de 1-3.

Weathers tiene un récord de 1-2 con una efectividad de 3.18 y 36 ponches en 5 apariciones esta temporada.

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