New York Mets caen en doble cartelera y se afianzan como el peor equipo de MLB con 15-17

Luego de cortar una racha de 12 derrotas al hilo, la crisis de New York Mets sigue vigente tras ser barridos en una doble cartelera por Colorado Rockies, franquicia que perdió 119 partidos la temporada pasada.

Luego de caer 1-3 en el Citi Field, los Mets se afianzaron actualmente como el peor equipo de las Grandes Ligas, llegando a una marca de 15 derrotas en 17 encuentros.

Los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza están empatados con Philadelphia Phillies, rival del Este de la Liga Nacional, con el peor récord de las Grandes Ligas: 9-19.

La marca contrasta con la temporada pasada, cuando tuvieron el mejor récord de las Grandes Ligas de 45-23 al inicio de la jornada del 13 de junio del año pasado.

Ahora, los Mets tienen una marca de 47-74 desde entonces. “Es difícil de explicar”, comentó el mánager de los Mets.

Según el venezolano, “simplemente no es una buena actuación” y se trata de malos turnos al bate de arriba abajo”.

Actualmente, los New York Mets están a 10 1/2 juegos del líder del Este de la Liga Nacional, Atlanta Braves, y a siete encuentros del último comodín de la Liga Nacional.

Su arranque de 28 juegos iguala al de los Mets de expansión de 1962, equipo que perdió 120 juegos, junto con 1964 y 1983, como el segundo peor en la historia del equipo, detrás de un inicio de 8-20 en 1981.

Los Mets han producido muy poco, ya que tienen la menor cantidad de carreras en toda la MLB y casi el mínimo de jonrones esta temporada.

Apenas han anotado 92 carreras, la cifra más baja de todas las Grandes Ligas, y sus 20 jonrones están solo uno por encima del peor registro de MLB.

Su OPS de .625 es el peor. Los Mets han anotado una carrera o ninguna en 10 ocasiones, incluidas cinco blanqueadas.

La crisis se torna escandalosa debido a que los New York Mets comenzaron la temporada con una nómina de $358.4 millones de dólares, según las proyecciones de las Grandes Ligas, y un gasto total que incluye el impuesto de lujo de $482.5 millones de dólares, solo por debajo de los dos veces campeones de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers.

Ahora los Mets se convirtieron en el equipo número 139 en la era de la Serie Mundial en sufrir una racha tan prolongada de temporada. Ninguno de los otros 138 logró llegar a la postemporada.



Sigue leyendo:

· Murió en Ohio de manera súbita un beisbolista de secundaria de 17 años

· Fans de New York Mets y Minnesota Twins protagonizaron batalla campal en Citi Field

· Francisco Lindor se lesiona tras el fin de la racha de 12 derrotas de New York Mets