¿Se puede “limpiar” el páncreas? Médicos lo aclaran

En redes sociales abundan consejos de bienestar que prometen “limpiar” el páncreas y otros órganos vitales, a través de jugos tés o suplementos. Sin embargo, los expertos en salud son claros: este concepto no existe como tal desde el punto de vista médico.

¿Qué dice la medicina sobre “desintoxicar” el páncreas?

Los especialistas coinciden en que el páncreas no acumula toxinas de la forma en que suelen plantearlo las dietas de desintoxicación. Su función principal es producir enzimas digestivas y regular el azúcar en sangre a través de hormonas como la insulina.

Por eso, hablar de “limpieza” puede llevar a confusión. Según aclara la sección de ciencia de la Universidad de Buenos Aires, no hay evidencia de que jugos, infusiones o suplementos eliminen toxinas de este órgano. En cambio, sí existen formas comprobadas de cuidarlo y favorecer su buen funcionamiento.

En este sentido, cuando hay una afección como la pancreatitis, el enfoque no es casero, sino médico. Esta condición implica inflamación del órgano y puede causar dolor abdominal intenso, náuseas y problemas digestivos.

El tratamiento depende de la gravedad e incluye desde reposo digestivo y cambios en la dieta hasta medicamentos como la pancrelipasa, que ayuda a suplir la falta de enzimas en algunos pacientes. En casos más complejos, pueden requerirse procedimientos médicos o incluso cirugía.

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Lo que realmente ayuda a cuidar el páncreas

Aunque no se puede “limpiar” como tal, sí es posible proteger el páncreas con hábitos saludables:

1. Alimentación equilibrada

Consumir frutas, verduras y alimentos ricos en antioxidantes ayuda a reducir la inflamación en el organismo. También se recomienda limitar grasas saturadas y ultraprocesados, ya que aumentan la carga de trabajo del páncreas, destaca HCG Oncology.

2. Hidratación adecuada

Beber suficiente agua contribuye a una mejor digestión y al correcto funcionamiento de las enzimas pancreáticas.

3. Evitar alcohol y tabaco

Ambos son factores de riesgo clave en enfermedades pancreáticas, especialmente en la pancreatitis.

4. Control del azúcar en sangre

Mantener niveles estables de glucosa reduce el estrés sobre el páncreas, especialmente en personas con riesgo de diabetes.

Más que buscar una “limpieza”, el enfoque debe centrarse en mantener hábitos sostenidos en el tiempo. Una dieta balanceada, la hidratación y evitar sustancias nocivas son las herramientas más efectivas para cuidar el páncreas.

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