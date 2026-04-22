Qué le pasa a tu hígado cuando tomas un refresco al día: médicos advierten

El gran problema de tomarse un refresco no es la ocasión, sino el hábito. Aunque parezca que tu cuerpo resiste todo ese líquido que le estás metiendo, diversos estudios siguen demostrando el impacto que recae sobre tu hígado, un órgano vital.

Por ejemplo, una investigación de la Escuela de Salud Pública TH Chan, de la Universidad de Harvard, analizó durante casi dos décadas a personas que consumían refrescos a diario. Los resultados arrojaron que el 73% tenía riesgo de desarrollar enfermedades hepáticas, incluyendo cáncer de hígado.

Aunque el estudio se centró en mujeres entre 50 y 79 años, los especialistas coinciden en que los efectos del consumo excesivo de azúcar no son exclusivos de este grupo.

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Qué le pasa a tu hígado cuando tomas un refresco todos los días

Cuando se consumen bebidas azucaradas de manera frecuente, especialmente aquellas con jarabe de maíz de alta fructosa, el hígado puede verse sobrecargado.

Con el tiempo, ese exceso de azúcar puede convertirse en grasa acumulada en el hígado, una condición conocida como hígado graso. Esta situación puede avanzar hacia inflamación, daño celular y, en casos más severos, enfermedades hepáticas más graves.

Además, el consumo regular de refrescos también se ha vinculado con problemas metabólicos como la resistencia a la insulina, lo que agrava aún más el impacto en el organismo.

Ante este escenario, los especialistas sugieren reducir el consumo de bebidas azucaradas y optar por alternativas más saludables como agua, café o té sin azúcar. Estos cambios pueden ayudar a disminuir la carga sobre el hígado y mejorar la salud general.

Adoptar hábitos más equilibrados no implica eliminar por completo ciertos gustos, sino moderarlos. En el caso del refresco, la clave está en la frecuencia y la cantidad. Sin embargo, si puedes dejarlos por completo, mejor.

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