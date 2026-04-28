Administración Trump toma medidas para acelerar deportación de niños migrantes que están bajo custodia

La administración Trump está implementando medidas para agilizar la deportación de niños migrantes bajo custodia federal, y es que según funcionarios de la administración y abogados defensores, la Casa Blanca presiona hacer estas expulsiones adalantando procesos judiciales que anteriormente podían tomar meses o años.

De acuerdo con información de CNN, las audiencias de inmigración, donde se decide si un niño puede permanecer en el país o ser deportado, se están reprogramando con semanas o incluso meses de antelación, lo que dificulta que los abogados obtengan protecciones legales en un sistema que ya es complejo.

El medio agregó que niños de apenas cuatro años están siendo obligados a presentarse repetidamente ante el tribunal para actualizar el estado de sus casos, en ocasiones sin contar con asistencia legal.

Entratanto, Emily Norman, directora regional de Kids in Need of Defense, reportó que algunos menores sufren tal presión que llegan a orinarse en los pantalones durante las audiencias. Según Norman, una cita programada originalmente para el año 2027 fue movida repentinamente para ocurrir en menos de una semana.

Alertan sobre el impacto emocional en los niños

Scott Bassett, abogado principal del Programa de Niños en el Amica Center for Immigrant Rights, describió que ante esta situación, los menores “son alguna combinación de confundidos, asustados y frustrados”.

“Está orientado a sacar a estos niños del país. Ellos sienten que las paredes se están cerrando porque así es”, dijo Bassett sobre esta postura del gobierno estadounidense.

¿Qué dice el gobierno al respecto?

Por su parte, Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) defendió estas acciones como una forma de mejorar la eficiencia y seguridad. Andrew Nixon, portavoz del HHS, afirmó que el departamento “se enfoca en resolver los casos que involucran a niños no acompañados de la manera más rápida y eficiente posible, de acuerdo con la ley”.

“Hacer avanzar los casos ayuda a desbaratar esas redes y garantiza que los niños sean devueltos a entornos seguros lo antes posible. Reducir el tiempo bajo custodia también disminuye los costos para los contribuyentes y asegura que el sistema funcione según lo previsto”, acotó Nixon.

Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca, citado por CNN, indicó que la administración “está trabajando para desbaratar los complots de los carteles y devolver humanamente a los niños traficados a sus hogares y familias lo más rápidamente posible”.

Situación de niños bajo custodia

Aunque el gobierno los tiempos de los procesos judiciales para niños migrantes para agilizar sus casos, las cifras oficiales indican que los menores permanecen ahora más tiempo retenidos que en años anteriores, alcanzando un promedio de siete meses bajo la supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), un hecho confirmado y denunciado por Steven Wright, miembro del Centro de Justicia para Inmigrantes de la Universidad de Wisconsin-Madison.

La rapidez de los tribunales choca con la necesidad de tiempo para preparar defensas sólidas, como el Estatus de Joven Inmigrante Especial (SIJ). Según los expertos, el estado emocional de los niños requiere un manejo pausado que los nuevos plazos no permiten.

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